全國首創生生用平板開箱影片 16所數位學習典範學校接力辦成果分享會

新北市教育局創全國之先推出2部「生生用平板開箱篇」影片，以龍埔國小、文德國小平板配發到班過程，分享課堂教學導入平板的開箱經驗。為使載具完美融入教學，今(14)日起仁愛國小等16所典範學校攜手辦16場分享會，發表推動實務。同時推出「數位學習POP推動策略」，鼓勵各校整合數位教學軟硬體，讓平板成為推動智慧學習的好幫手。
教育局表示，開箱篇影片由龍埔國小教師施信源，以數位教育推動經驗現身說法。四項簡單的開箱步驟：準備、到班、開機、關機，讓老師輕鬆上手，提升使用率。另鼓勵學校資訊組長、資訊專長教師發揮專業，陪伴各領域教師勇於開箱、當老師感受到被支持，將成為改變時代的重要推力。此外，建立學生使用平板觀念、賦予孩子課堂使用的責任、用擊掌來進行課堂時間管理等，都是片中提到的班級經營妙方。
仁愛國小等校將於接續2週辦成果分享會，善用「生生用平板開箱篇」影片，讓老師快速上手。再深入研討平板分配及管理訣竅、教學案例、數位學習成效、各校數位學習特色。分享會皆導入事前準備(Preparation)、行動經營(Operation)、特色展能(Promotion)三大數位學習POP策略，促進各校激盪出多元推動模式。
仁愛國小辦理首場分享會，以「智慧主廚上菜」呈現平板管理、數位教學推動經驗。各式菜色即是教學實例，巧妙融合領域課程、學習扶助、成效評估，如「炙燒煙薰馬克來一杯」帶出藝術課程IPAD應用於創客教學流程，師生玩文創。「蘋果汁佐平板四喜宴」示範科技化輔助自主學習四學(自學、共學、互學、導學）模式，將主動權還給學生。
仁愛國小註冊組長李湘琦表示，學校成立科技化學習扶助教師社群，將數位科技融入學習扶助，提升教師教學效率，也改善學生學習成效。同校教師陳姿伃也表示，在英語教學中常採用數位學習平臺資源，如使用Quizlet、Wordwall進行單字練習、學習吧語音辨識系統可增加口說練習的機會，讓教與學更有趣味。
教育局長張明文表示，新北市配發高中職以下各校11萬2千多片平板，為引導老師善用數位學習工具，明(2023)年將續推「老師篇」及「學生篇」影片，拍攝各領域多元數位課堂，以不同型態的教學模式，照顧孩子的需求，達到適性化、個人化學習。期待各校開創不一樣的課堂風景，達到班班網路快、生生i平板、師師有專業、校校好智慧的，展現數位教學元年的豐碩成效。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供