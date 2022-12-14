全國首創生生用平板開箱影片 16所數位學習典範學校接力辦成果分享會

新北市教育局創全國之先推出2部「 生生用平板開箱篇」影片，以龍埔國小、 文德國小平板配發到班過程，分享課堂教學導入平板的開箱經驗。 為使載具完美融入教學，今(14)日起仁愛國小等16所典範學校 攜手辦16場分享會，發表推動實務。同時推出「數位學習POP推 動策略」，鼓勵各校整合數位教學軟硬體， 讓平板成為推動智慧學習的好幫手。

教育局表示，開箱篇影片由龍埔國小教師施信源， 以數位教育推動經驗現身說法。四項簡單的開箱步驟：準備、到班、 開機、關機，讓老師輕鬆上手，提升使用率。另鼓勵學校資訊組長、 資訊專長教師發揮專業，陪伴各領域教師勇於開箱、 當老師感受到被支持，將成為改變時代的重要推力。此外， 建立學生使用平板觀念、賦予孩子課堂使用的責任、 用擊掌來進行課堂時間管理等，都是片中提到的班級經營妙方。

仁愛國小等校將於接續2週辦成果分享會，善用「 生生用平板開箱篇」影片，讓老師快速上手。 再深入研討平板分配及管理訣竅、教學案例、數位學習成效、 各校數位學習特色。分享會皆導入事前準備( Preparation)、行動經營(Operation)、 特色展能(Promotion)三大數位學習POP策略， 促進各校激盪出多元推動模式。

仁愛國小辦理首場分享會，以「智慧主廚上菜」呈現平板管理、 數位教學推動經驗。各式菜色即是教學實例，巧妙融合領域課程、 學習扶助、成效評估，如「炙燒煙薰馬克來一杯」帶出藝術課程IP AD應用於創客教學流程，師生玩文創。「蘋果汁佐平板四喜宴」 示範科技化輔助自主學習四學(自學、共學、互學、導學）模式， 將主動權還給學生。

仁愛國小註冊組長李湘琦表示，學校成立科技化學習扶助教師社群， 將數位科技融入學習扶助，提升教師教學效率， 也改善學生學習成效。同校教師陳姿伃也表示，在英語教學中常採用 數位學習平臺資源，如使用Quizlet、Wordwall進行 單字練習、學習吧語音辨識系統可增加口說練習的機會， 讓教與學更有趣味。

教育局長張明文表示，新北市配發高中職以下各校11萬2千多片平 板，為引導老師善用數位學習工具，明(2023)年將續推「 老師篇」及「學生篇」影片，拍攝各領域多元數位課堂，以不同型態 的教學模式，照顧孩子的需求，達到適性化、個人化學習。期待各校 開創不一樣的課堂風景，達到班班網路快、生生i平板、 師師有專業、校校好智慧的，展現數位教學元年的豐碩成效。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供