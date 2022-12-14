超美大改造！台北體育館邁向智慧場館首步　以「家」為本設計同心圓大廳重建歸屬感

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北體育館以「家」為核心，進行大廳重新改造變得更加寬敞明亮。

台北體育館前身為台北羽球館，於1994年改建落成為綜合體育館後， 曾舉行包括2009台北聽奧、2017台北世大運，及2025雙北世界壯年運動會等國際賽事，建館近30年後將邁向智慧場館，現跨出第一步，由經濟部工業局指導，台灣設計研究院與台北市體育局共同合作，攜手長期耕耘職業運動的沛肯品牌視覺與無有設計，以「家」為核心設計概念，重新打造場館入口，未來將持續擴展到台北體育館各個空間。

從重新設計服務台出發，團隊發展同心圓結構的空間服務規劃與無障礙櫃台，並加設數位面板與加強溝通資訊設計，包含統一的形象視覺、場館形象動畫的播放以及現場賽事資訊，讓前來比賽的選手與民眾能在走進場館就可以找到自己需要的訊息，同時感受到充滿運動精神與多元豐富的形象，讓充滿歷史的老運動場館，透過設計整合規劃後重新發展出現代智慧場館的基礎，並同時再強化場館形象與解放空間美感。

台灣設計研究院（設研院）表示， 台北體育館整體空間看起來相當凌亂，賽事單位須在門口進行引導與分流，導致動線更為混亂並堵住出入口，也需要更多管理人力，有初次進入場館的民眾錯以為走進警察局，透過現場的研究訪談後，團隊發現運動選手及民眾相當肯定體育館的服務滿意度，特別是場館服務人員的親切與溫暖，因此以此為核心發展空間設計與服務的優化，希望台灣的運動好手與民眾在參與國內賽事，以及國際選手來台時有更好的運動體驗。

台北市政府體育局李再力局長認為本次的設計導入合作，提供「積極落實運動平權，重建大眾對台北體育館的歸屬感，使台北體育館不只是一個運動場域，而是一個家的意象，讓選手安心在家比賽，觀眾舒適在家觀賽的全新感受。」

對比照

大廳改造前

大廳改造後

台北體育館改造前

改造後

改造前

電梯空間改造後

以上圖片由台比體育館提供