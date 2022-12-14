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南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？

SBS今年產出許多熱門韓劇，包含了「災後消防日誌」、「千元律師」、「解讀惡之心」、「社內相親」等

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 16:57
左起李準基、南宮珉、金來沅（圖／截自IG@actor_jg，@min_namkoong，@krw810319）

左起李準基、南宮珉、金來沅（圖／截自IG@actor_jg，@min_namkoong，@krw810319）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓三大電視台SBS、MBC、KBS每年到了年尾皆會舉辦「演藝大賞」，對於南韓電視圈來說是年度盛事，其中今年許多熱門韓劇皆是出自於SBS電視台，因此討論度亦最高，大賞得獎者究竟會由哪位演員獲得，已造成熱烈討論。

SBS今年推出了各式不同題材的熱門韓劇，有描述警消共同救災及破案的「災後消防日誌」、描繪以犯罪心理分析為背景的「解讀惡之心」，兩部皆生動地拍攝出了犯罪現場以及燒腦破案過程。另外還有一系列的復仇劇「為何是吳秀才」、「Again My Life」以及「千元律師」。

接著還有浪漫愛情韓劇「社內相親」、「我們從今天開始」，描述上班族奮發向上故事的「今日的網漫」，還有以啦啦隊為背景的熱血青春校園劇「Cheer Up」。

2021年SBS演技大賞「年度大賞」得獎者由「上流戰爭Penthouse」金素妍抱回，今年能抱回大賞的會是「解讀惡之心」的金南佶、「Again My Life」的李準基、「社內相親」的金世正及安孝燮、「為何是吳秀才」的徐玄振、又或者是目前還正在熱播的「災後消防日誌」中積極破案的金來沅，每位演員呼聲都很高，令觀眾感到期待。

今年SBS演藝大賞主持群也非常亮眼，為今年以「社內相親」受到許多粉絲喜愛的螢幕情侶檔安孝燮及金世正，以及第六次擔任SBS演藝大賞主持人的申東燁共同擔任。
南韓
SBS演藝大賞

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