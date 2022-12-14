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巴哈馬法院駁SBF保釋 引渡回美國耗時恐逾1年

SBF被捕前多次接受專訪，強調沒有詐欺，後悔申請破產保護，更提到要一開新公司賺錢償還受害者。顯然不甘束手就擒。然而衣但引渡回美國，八項刑事罪名成立，SBF恐終身待在牢獄中。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 16:19
FTX創辦人SBF被送往巴哈馬唯一監獄羈押，明年2月8日將召開引渡聽證會。（圖／FTX）

FTX創辦人SBF被送往巴哈馬唯一監獄羈押，明年2月8日將召開引渡聽證會。（圖／FTX）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）加密貨幣交易所FTX前執行長Sam Bankman-Fried（SBF）13日在巴哈馬被捕，並被美國法院以詐欺、洗錢、共謀等８項刑事罪名起訴，面臨最高115年的牢獄之災。SBF以長期吃素及服用抗憂鬱藥物為由申請保釋，遭巴哈馬的法官以潛逃風險重大為由拒絕。

綜合外電報導，FTX一夕破產，不僅讓SBF自神壇重重跌落淪為階下囚，更讓全球投資客血本無歸，台灣更成第七大重災區。SBF的雙親皆為史丹佛大學法學院教授，如今皆取消2023年的授課安排，飛往巴哈馬營救SBF。

面臨八項刑事訴訟 最高115年監禁

Decrypt報導，美國紐約南區法院指控SBF犯下欺詐、洗錢、共謀、違反競選財務規定等八項刑事罪責，每項罪責最高可判20年，全部加總最高可判115年的監禁。不僅如此，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會 (CFTC) 也向SBF提出相關民事訴訟

紐約時報報導，正著手準備將SBF引渡回美受審的檢察官Damian Williams，將FTX一案形容為「美國史上最大的金融詐騙案之一」，他直言「這並非管理不善或監督不力，而是故意欺詐，簡單明了。」

SBF在父母的陪伴下，出席位於巴哈馬拿騷地方法院的首次聽證會，以自身長期茹素，當地監獄無法提供素食，且又患有憂鬱症、失眠、以及注意力缺陷障礙（ADD）為由，提出以25萬美金保釋、並願意滿足戴電子腳鐐、限制居所及每日向警方報到等保釋條件。

考量SBF可自家屬手中取得藥物，且有重大潛逃風險，首席法官Joyann Ferguson-Pratt駁回保釋要求，將SBF送往該國唯一的監獄Fox Hill 執行羈押，並排定於2023年2月8日舉行SBF的引渡聽證會。

事實上，SBF並未坐以待斃，其律師團隊表示沒有放棄引渡程序的權利。然而美國和巴哈馬早在1994 年已簽訂引渡條約。儘管成功希望渺茫，但若SBF反對被引渡返美，則庭訊與上訴過程可能超過1年之久。

巴哈馬司法部長Ryan Pinder則在聲明中表示，在收到美方的正式通知後，當局將配合進行SBF的引渡。

被捕前專訪 聲稱收到數十億美元資金提議

破產風暴發生後，SBF曾接受紐約時報與BBC等媒體專訪，強調沒有詐欺，後悔申請破產保護，更提到要一開新公司賺錢償還受害者。

在富比士最新釋出的專訪中，SBF在巴哈馬的豪宅內受訪指出，在他被迫做出破產決定後，便有數十億美元的新資金找上門。

他還強調，遭到幣安創辦人CZ玩弄，先前他也曾爆料，CZ在FTX回購幣安持有股份前一刻，竟以退出為手段進行脅迫，獅子大開口索取加價7500萬美元。
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