春節BUFFET也年味 吃的到干貝鮑魚佛跳牆

因應農曆春節家族聚餐，六福旅遊集團今年推出多種圍爐迎春方案，從精緻小家庭、到多代同堂都能滿足。看準消費者越來越傾向自助百匯方式圍爐，卻擔心菜色不夠年節感的預期心理，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，今年特別端出多樣年節料理，包含干貝鮑魚佛跳牆、櫻花蝦蘿蔔糕等都充滿年味的菜色，自初一到初六通通吃的到，此外於「初二中午回娘家」再加碼推出每人半尾波士頓龍蝦乙份，若親友有茹素需求，餐廳也推出個人素食套餐，就是要讓闔家歡樂，吃百匯也能一同大快朵頤！新春期間(初一至初六)成人收費1,680元、6至11歲兒童收費840元，除夕成人收費2,380元、初二中午成人收費2,180元，6至11歲兒童皆收費1,180元。以上價位皆需另收一成服務費。

鍾愛經典中式圍爐的消費者，台北六福萬怡酒店也推出五人及十人的桌菜方案，宴會廳除夕圍爐宴除了有珍饈美饌之外，每一組賓客的桌上，均佈置Elite Concept一禮莊園花藝設計師，精心設計的年節花禮，美食當前並同時感受花藝的優雅魅力，且於宴席後讓賓客帶回家佈置，延續過年喜慶氣氛，五人桌菜售價17,500元+10%、十人桌菜售價32,000元+10%。

粵亮廣式料理除夕則主打年菜評比榮獲銅賞的「龍喉玉唇螺肉蒜」，匯集海陸食材的味道與精華，膠質柔化作綿純細稠的湯品，口感溫潤滑順，而新春期間(初一至初六)也提供精選粵式特色菜餚及餐廳招牌粵式烤鴨「四人片鴨合宴」套餐售價9,999元+10%，而仍在考慮外帶年菜的消費者，由粵亮廣式料理五星主廚當日親製的「六福萬怡 新春盛世宴」，絕對是消費者最佳的選擇，一次匯集四道本年度媒體年菜評比獲獎餚饌，七道十一品，售價10,888元，於12月31日前完成預定還可享85折優惠。

除了各種圍爐、年菜組合之外，喜愛趁春節到飯店享受的消費者，台北六福萬怡酒店及六福居於2023年1月20日至1月26日過年期間，均推出新年住房專案，住好住滿再送粵亮 廣式料理明星商品叁度饗品鍋乙份，增添溫馨圍爐氣氛。坐落四鐵共構、來往南北的樞紐的台北六福萬怡酒店推出【FUN新春】新年住房專案，不論是至台北走春或是為家人安排旅程，都是旅客最方便與安心的選擇，雙人一泊一食，售價6,888元，連住兩晚只要10,888元。若考慮鄰近中山線形公園、與中山區百貨公司為鄰的旅客，亦可考慮主打18坪大坪數套房的六福居，獨立廳房，雙人一泊一食，專案售價6,088元。