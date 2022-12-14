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台南遠東香格里拉除夕內用加開桌次　年菜外帶套組早鳥優惠九折、中西式禮盒同步上市

By 台灣英文新聞
2022/12/14 15:27
台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉提供

距離農曆春節尚有一個多月時間，隨著國境解封，旅居海外僑胞返鄉過年，帶動龐大餐飲商機。台南遠東香格里拉中餐廳醉月樓、遠東Café自助餐廳、THE MEZZ牛排龍蝦館除夕圍爐分兩輪用餐，第一梯全數額滿，第二梯訂桌率已達九成；一位難求的宴會廳加開用餐場地，目前尚有零星桌數可接受預訂。因應龐大消費者用餐需求，醉月樓推出年菜外帶套組及單點，2023年1月2日前預訂醉月樓六人份「躍兔賀歲團圓年菜組」並付清款項，可享9折優惠。年節走春，多款送禮體面兼具高質感的中西式禮盒及開運點心，即日起開始預購。更多詳情，各餐廳及年菜外帶：(06)702-8856、宴會廳：(06)702-8833。

宴會廳春節團圓宴

如何在琳琅滿目的圍爐宴中選出獨特風味，已成為家家戶戶歲末年初的熱門話題。來自香港的宴會廳葉健穩主廚掌杓獻上澎湃廣式年夜飯，精彩美饌包含滷油雞、烏魚子、雲耳海蜇絲、蜜汁叉燒、油爆蝦、燻鯧魚等組成「古城賀歲六福拼盤」，色、香、味俱全的「歲歲平安富貴蝦」，首道湯品為含有豐富膠質、溫醇濃郁的「春曉華涎佛跳牆」，接著享用主廚特選金鯧魚與鳳梨醬一同蒸煮的創意「旺來飄香蒸金鯧魚」，嚴選豬腿庫、筍干等食材與特製醬汁燜煮入味的軟嫩「橫財就手慶團圓」，吸附紅蟳鮮甜精華的「鴻圖大展蟹米糕」，爽口清脆時蔬「花開富貴迎新年」，第二道湯品匯集蟲草花、美白菇、百合、山藥及土雞慢火細熬「除舊迎新燉雞湯」，最後以叉燒酥、紅豆糕、蓮子桂圓蜜甜湯及季節水果為宴席畫下完美句點，用餐期間與家人享受現場樂團演奏、團圓照紀錄及歡樂抽獎活動，每桌六位15,888元起，十位23,888元起；另加開初一至初四獨立包廂團圓饗宴，集結「歲歲平安焗龍蝦」、「迎春接福味雙鮮」、「除舊迎新砂鍋雞湯」等多道經典佳餚。

年菜外帶在家也能輕鬆圍爐

醉月樓推出六人份「躍兔賀歲團圓年菜組」，當日新鮮現煮，更貼心附贈精美保溫袋，民眾可於提貨後享用熱騰騰的佳餚！年菜組包含集結香醉元蹄、滬江柳葉魚、蜜味油爆蝦、陳醋冰捲及芹香海蜇頭等開胃美饌的「醉月五福大拼盤」；紅亮色澤的「滬式乾燒海虎蝦意麵」匯集虎蝦的鮮甜與意麵香氣；年年有餘代表「蟲草百花珍珠龍膽捲」特選具豐富膠質龍膽魚，與老母雞高湯烹調蒸煮；鹹香美味「膏蟹西港麻油土雞飯」豪邁搭配肉質肥美的紅蟳；象徵富貴綿延的經典「烏參鮮鮑燴富貴烤方」選用油花均勻的黑毛豬五花肉入饌，與主廚特製老滷汁煨煮入味；湯品則是招牌「瑤柱婆參火朣霸王雞」，選用老母雞湯加入台東鹿野土雞、火朣、婆參和瑤柱等高檔食材細燉慢熬而成，滋味醇厚，深受饕客喜愛；最後以鹹、甜點心做結尾，分別為酥脆綿密的「蘇式窯烤千層棗泥酥」，及擁有好彩頭寓意的「團圓松露菌菇蘿蔔糕」，每套13,888元。

凡購買年菜組，可享優惠價2,288元加購經典「諸事如意佛跳牆」(原價3,888元)，主廚特選鮑魚、干貝、蹄筋、豬腳等食材與金華火腿上湯，一同入甕慢火細熬，湯頭濃郁，令人回味無窮。

以上部分佳餚提供單點，消費者在家即能品嚐五星大廚的好手藝！上述商品接受預訂至2023年1月15日，於2023年1月2日前訂購「躍兔賀歲團圓年菜組」且付清款項者享早鳥9折優惠。提貨日期與時間：除夕當日2023年1月21日，中午12:00至下午15:30。

年節伴手禮送禮自用兩相宜

醉月樓將歷年熱賣的中式傳統禮盒升級開賣，「醉月雙醬禮盒」內含香辣「頂級X.O醬」及招牌「秘製剁椒醬」，亦提供無禮袋包裝之單瓶販售；過年不可或缺的「鴻圖大展雙糕禮盒」內含帶有松露獨特迷人香氣，口感細緻的「團圓松露菌菇蘿蔔糕」與色彩吸睛、香甜軟糯的「鴻運到來紫薯甜年糕」，每組1,088元，需提前三天預訂，即日起至2023年1月15日開放訂購，提貨日為2023年1月15日至1月31日。

一樓品香坊則同步推出色澤金黃、滋味誘人的「好運蛋黃酥禮盒」；選用台南在地關廟土鳳梨及台農17號金鑽鳳梨製成的「鴻運旺旺鳳梨酥禮盒」；老少咸宜「福在眼前蛋糕禮盒」匯集伯爵紅茶鳳梨磅蛋糕與綜合燒菓子；全新上市的「玉兔迎春綠豆椪禮盒」除原味綠豆餡以外，更推出以茉莉花茶為基底的創意風味綠豆椪，多款中西式精緻禮盒，提供消費者豐富送禮選擇。

更新時間 : 2022-12-14 16:52 GMT+08:00

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