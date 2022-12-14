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連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 14:59
(圖/台北市兒童新樂園)

(圖/台北市兒童新樂園)

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）兒童新樂園8歲了！為慶祝8周年，12月16日至12月18日一連3天免費入園，原價200元的一日樂FUN券享8折優惠價，園區13項大型遊樂設施不限次數一票暢玩到底外，出示一日樂FUN券加碼再享如果兒童劇場、酷雪侏羅紀「恐龍實驗室」、卡哇依歡樂世界優惠。每天上午9時，帥氣的尋寶小隊長與神秘嘉賓還會在大門口迎接大家，歡迎小朋友一起來拍照。

兒童新樂園表示，周年慶期間除免費入園外，購買一日樂FUN券可享8折優惠(限當日使用)、加碼送Granola House宴麥森林纖脆燕麥棒一份；密室脫逃每日前100名玩家，可獲得精美小禮一份；至園區2樓獅子寶寶專櫃還可領取限量「金盞花舒緩保濕體驗組」一組。持一日樂FUN券到下列專區，加碼再享優惠：

◎如果兒童劇場

持一日樂FUN券至園區2樓兒童劇場櫃檯購買「小玫瑰與小雪人」入場券，享5折優惠。故事描述小雪人與他的好朋友「小玫瑰」，為了重新相遇，勇敢踏上重逢之路，路途上小雪人將自己身上的物品一一分給需要幫忙的小動物，最後當他需要幫助時，也得到了動物朋友的相助。

◎酷雪侏羅紀「恐龍實驗室」

體驗酷雪侏羅紀「恐龍實驗室」的恐龍爪鉚釘帆布袋DIY手作，出示一日樂FUN券可享30元折價優惠。酷雪侏羅紀共有7大有趣好玩的恐龍關卡，超擬真的動態恐龍展示，集結各式各樣大小恐龍，闖關途中將歷經各種互動關卡，了解恐龍的誕生、演化及滅絕，萌翻大小恐龍迷！

◎卡哇依歡樂世界加碼送代幣

於1樓卡哇依歡樂世界消費100元，出示加碼贈送3枚代幣，每張一日票限兌換1次。卡哇依歡樂世界擁有深受小小朋友喜愛的軌道小火車、電瓶車以及各式遊戲機臺，非常適合全家大小一同遊玩。

詳情可洽詢台北捷運公司24小時客服專線：（02）218-12345，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽北捷官網

連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
兒童新樂園

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更新時間 : 2022-12-14 15:21 GMT+08:00

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