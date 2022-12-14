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台灣國泰金大股東出手　全家14日公告：「萬寶開發」取得近2成持股

➤全家持股近2成的第2大股東將從老字號食品業變身金融大咖，市場聯想，未來雙方在電支跨界經營、點數紅利流通方面，勢必有更深入的合作。➤不過，泰山市場派股東龍邦國際正式啟動法律戰，透過旗下保勝投資公司向法院提出聲請，要求泰山復原已售出的4.33萬張全家股票。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 15:55
由全家、玉山銀、網路家庭三方策略合作的「全盈 +PAY」111年4月25日上線。圖左至右依序為網家董事長詹宏志、玉山銀行董事長黃男州、全家...

由全家、玉山銀、網路家庭三方策略合作的「全盈 +PAY」111年4月25日上線。圖左至右依序為網家董事長詹宏志、玉山銀行董事長黃男州、全家...

延伸閱讀: 台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦看傻眼喊告

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）泰山日前處分4.33萬張全家股票，各界都在關注占全家近2成的股權由誰接手，全家今天（14日) 下午公告，股權取得人為國泰金大股東萬寶開發，持股占比為19.3979%。

泰山經營權之爭，意外扯出全家股權轉換，泰山12月5日以每股新台幣187元處分4.33萬張全家股票，占全家近2成股權，交易金額總計80.97億元，由於是透過鉅額逐筆交易，泰山表示並不清楚買方是誰，近期外界都在關注由誰出手承接近2成的全家股權。

全家今天下午公告，股權取得人為萬寶開發股份有限公司，持股總額為4.33萬張，占全家股份百分比為19.3979%，於12月5日經由公開市場鉅額交易方式取得，目的為長期投資。

全家持股近2成的第2大股東將從老字號食品業變身金融大咖，市場聯想，未來雙方在電支跨界經營、點數紅利流通方面，勢必有更深入的合作。

中央社報導，市場今天(14日) 上午傳出是國泰金控大股東蔡家出手，由萬寶開發出面吃下持股，激勵全家股價今天漲8.5元，收盤股價來到198.5元，漲幅4.47%。

根據全家便利商店年報披露，最大股東為日商全家便利商店，持股近5成，泰山原先為持股約2成的第2大股東，在泰山出脫持股給國泰蔡家後，全家的第2大股東將從食品業變成金融業，業界分析指出，未來雙方在電支跨界經營、點數紅利流通方面，勢必有更深入的合作。

全家、玉山銀、網路家庭三方策略合作的「全盈＋PAY」今年4月上線(上圖) ，除了主打台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付外，微金融服務也成焦點；根據金管會公布，全盈支付會員數已來到約90萬人，為電子支付品牌排名第8名。

全家旗下會員數早已突破1450萬人，在會員規模經濟的奠基下，站在金融大咖股東肩膀上的全家，可望在零售通路戰場上進一步跨界創新。

但業界也指出，全家在股東轉移上其實是處於「被動」，目前仍以朝既定規劃的發展方向與目標為主。

對於股權變動，全家表示，感謝投資人看好全家成長潛力，全家會持續以滿足顧客需求為優先、追求永續經營，為全體股東創造最大利益。

不過，泰山市場派股東龍邦國際正式啟動法律戰，透過旗下保勝投資公司向法院提出聲請，要求泰山復原已售出的4.33萬張全家股票，未來全家股權是否還有變化，也牽動全家未來布局與發展方向。

台灣國泰金大股東出手　全家14日公告：「萬寶開發」取得近2成持股

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