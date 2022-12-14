（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增17,663例COVID-19確定病例，分別為17,549例本土個案及114例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。



指揮中心表示，今日新增之17,549例本土病例，為8,098例男性、9,439例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(3,195例)，臺中市(2,236例)，桃園市(2,008例)，高雄市(2,001例)，臺北市(1,774例)，臺南市(1,361例)。



指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為17例男性、20例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至12月10日，死亡日期介於7月16日至12月11日。





指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為53例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(4例)，越南(3例)，阿拉伯聯合大公國(2例)，土耳其、中國、美國、泰國、新加坡及韓國(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月13日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,515,833例確診，分別為38,466例境外移入、8,477,313例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,759例COVID-19死亡病例，其中14,742例本土，另17例為境外移入。

12/14台灣新增17,663例COVID-19：17,549例本土個案、114例境外移入、37例死亡