拜登日前出席台積電移機典禮重提往事　張淑芬：想不到幫助的人變成總統

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)美國總統拜登日前出席台積電亞利桑那州廠移機典禮,公開表示台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬是他第一次參選參議員的競選團隊一員。張淑芬今天表示,拜登在國際性場合提到兩人認識49年,令她嚇一跳;從年輕到現在都喜歡幫助別人,「意想不到的是幫助的人能變成總統。」

台積電慈善基金會今天召開公益記者會,基金會董事長張淑芬親自出席,說明基金會推動的公益綠能等專案成果。

不畏疫情影響與人力有限,台積電慈善基金會在花東賑災、公益綠能計畫以及太陽能售電支持社福等方面,持續不斷做公益。執行長彭冠宇說,主要是善用科技,同時串接外界組織,有許多企業參與合作,都是主要助力。

媒體關心在疫情延燒情況下,基金會團隊成員僅4人,台積電慈善基金會如何能持續不斷做公益,彭冠宇說,除了善用科技,透過視訊設備進行關懷,串結外界組織,有許多企業參與合作,都是主要助力。

參與台積電慈善基金會專案的成員表示,過去想做公益,卻找不到路,台積電慈善基金會就像一盞燈,可以信任,不怕走錯路。

張淑芬在會前受訪時,針對拜登在日前台積電亞利桑那州廠移機典禮中,提及多年前的往事時表示,她事先知道拜登會私下見她跟先生張忠謀,沒想到拜登在現場提到兩人認識49年。她從年輕到現在都喜歡幫助別人,這是個性使然,「意想不到的是幫助的人能變成總統。」

張淑芬表示,她是在拜登還是沒沒無聞時就在他的小團隊幫忙,相信拜登很有感觸;張淑芬也說拜登私下相當和藹可親。

美國總統拜登12月6日出席台積電鳳凰城廠移機典禮並致詞。(圖/美聯社)

美國總統拜登12月6日出席台積電亞利桑那州鳳凰城廠移機典禮,他致詞表示,感謝台積電每個人,尤其是台積電創辦人張忠謀。他還透露第一次參選參議員時,張忠謀夫人張淑芬是競選團隊一員,他說,「我欠這家公司太多了」。

台積電位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠區6日舉行移機典禮,除拜登(Joe Biden)親臨現場祝賀,美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、亞歷桑那州州長杜希(Doug Ducey)、亞利桑那州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)與鳳凰城市長蓋雷哥(Kate Gallego)等美方官員、議員到場祝賀。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)、超微(AMD)執行長蘇姿丰、輝達(Nvidia)共同創辦人暨執行長黃仁勳和美光執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)等人也特別與會,慶祝台積電首批設備移機成功。

當天拜登特別從華府搭乘空軍一號抵達鳳凰城出席移機典禮。他先參觀廠房,後來在劉德音的介紹下步上舞台並握手致意。

拜登致詞時表示,台積電亞利桑那晶圓廠將創造超過1萬個建築工作機會以及1萬個高科技就業機會,對此,他感謝台積電的每一個人,也感謝張忠謀。

中央社報導,他還特別表達對張忠謀夫人: 張淑芬的感謝之意,因為在他首度參與聯邦參議員選戰時,張淑芬還是競選團隊一員,讓拜登說,

「所以,我欠這家公司太多」。

Thank you to everyone at TSMC, especially Morris Chang who founded this company in 1987 and grew it into a global giant.

But the most significant thing about him is his wife, Sophie.

I tell you, believe it or not, Sophie worked in my first senatorial campaign when I ran for the Senate. True story. (Applause.) So I owe an awful lot to this company.

(www.whitehouse.gov)