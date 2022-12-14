美國CIA世界概況：北韓男服兵役縮短為7-8年　另正面臨高齡化社會及低出生率

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）據美國中央情報局調查，北韓男性的服兵役期限將從10年調整為7~8年，另外也正面臨著低出生率及高齡化社會。

根據美國中央情報局（CIA）所發表的「世界概況」（The World Factbook）敘述道，北韓男女皆須在17歲左右履行兵役義務，其中男性的服役期間縮短至7~8年。

南韓國家情報院也曾在去年(2021年) 2月時表示，北韓男性的軍隊服役期間已從9～10年縮短至7～8年，女性則由6～7年縮短至5年，當時國情院解釋道，因北韓欲履行勞動黨於第八次大會上所提出的新經濟發展5年計畫，需要更多的年輕勞力，因此調整了軍隊服役期限。

另外，北韓亦出現了低生育率及高齡化的趨勢。

據韓媒KB引述「世界概況」，北韓今年人口為2595萬5138人，與去年相比增加了12萬3823名，其中65歲以上高齡人口占據9.75%。

65歲以上人口若超過7%歸類為「高齡化社會」，若超過14%則被歸類為「高齡社會」，而北韓似乎正從高齡化社會邁向高齡社會發展。據報導，北韓平均壽命為71.77歲，世界排名第164名，女性平均壽命為75.88歲，男性為67.88歲。

另外，北韓的出生率也正在下將中，北韓總和生育率（女人一生中生育的子女數）為1.9名，世界排名第127名，與去年的1.91名相比減少了0.01名，人口增長率為0.46%，世界排名第157名。

南韓總和生育率為1.1名，人口增長率為0.24名，皆低於北韓。