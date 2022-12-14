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美國通膨數據放緩　分析師看好台灣股市反彈

➤年底前為外資放長假期間，股價大漲、大跌的機率低，將由內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股的表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。➤分析師認為，在月線14680點之下整理的台股有機會重返彈勢，不過Fed的關鍵政策決定前觀望氣氛仍濃。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 11:24
圖為紐約證交所2022年5月6日檔案照片 (美聯社) 

圖為紐約證交所2022年5月6日檔案照片 (美聯社) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%、低於預期，激勵美股13日走高，台股今天(14日) 在電子股領軍下開高走高，挑戰月線14687點反壓。

截至10時30分，加權股價指數上漲152.93點、為14675.89點，成交值新台幣964.47億元，電子權值股為今天台股上漲功臣，台積電、鴻海、聯發科、國巨、華碩無一缺席。

投顧業者分析，隨通膨指數回落，市場情緒轉趨樂觀，化解短線翻空疑慮，靜待美國聯邦準備理事會利率決策會議及會後聲明，提供市場更明確的利率展望。

中央社14日引述第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，年底前為外資放長假期間，股價大漲、大跌的機率低，將由內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股的表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。

美國通膨放緩、升息壓力可望減輕，激勵美股13日早盤一度大漲超過700點，尾盤漲幅收斂，等待Fed決策；分析師認為，在月線14680點之下整理的台股有機會重返彈勢，不過Fed的關鍵政策決定前觀望氣氛仍濃。

美國通貨膨脹速度進一步放緩，11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於預期，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）升息速度可望趨緩。

道瓊工業指數13日上漲103.60點或0.30%，收34108.64點。標準普爾指數揚升29.09點或0.73%，收4019.65點。那斯達克指數勁揚113.07點或1.01%，收11256.81點。費城半導體指數上漲42.322點或1.52%，收2821.528點。

分析師表示，市場預期美國Fed本週將升息兩碼（0.5個百分點），終結連續升息3碼（0.75個百分點）的激進政策，利率決策會議後官員的發言也是投資人關心的重點。

法人也指出，在升息變數塵埃落定後，近期觀望氣氛濃厚的法人可望重新進場布局，尤其是在耶誕長假在即下，中小型股近期表現相對搶眼，內資著墨的個股可望有較大的表現空間。

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