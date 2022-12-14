表格雙標？台灣食藥署、衛福部長薛瑞元證實：食品銷往中國被要求提供配方　國際上沒人這樣要求

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣零食、飲料及水產等多項產品輸入。衛福部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅證實，申請表格中要求廠商提供成分占比，國際上沒其他國家這樣要求，由於牽涉商業機密，由業者自行判斷並尊重其意願。

我國多項食品遭中國禁止進口，對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮13日回應，中國自2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第248號令），自2022年1月1日起實施，適用於所有國家和地區向中國境內出口食品的生產、加工、貯存企業的註冊管理。

朱鳳蓮強調，相關企業補交註冊訊息的期限，由2022年6月30日延長至8月31日，「有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜，部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題也並不難解決」。

而我國方面則由衛生福利部食品藥物管理署協助業者補件，衛福部食藥署長吳秀梅說明，表格分兩大類，以「推薦註冊」為例，共18類，因樣態很多，表格細節也不盡相同。另一種「自行註冊」則是單一格式，兩者都有要求說明配方、成分占比。

綜合媒體報導，吳秀梅強調，要求全成分揭露是合理的，但成分占比（配方）牽涉商業機密，這在國際上沒人這樣要求，尊重廠商自行評估是否公開，要做生意就得自己考量；即便是推薦申請，食藥署也只能詢問廠商有無意願，業者上網都能看到表格，可斟酌判斷。

吳秀梅還說，中方去年並沒告知文件要交什麼，是今年3月9日才告訴我們要交什麼文件，這些都是中國他自己要求的文件，在其公布的網頁上面有加註除非有特別協議，否則都要照填照做。

衛福部長薛瑞元今（14）日出席立院審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」會前受訪時表示，其他國家可以線上填寫，而配方欄位是非必填，但中國要求台灣繳交紙本，且紙本上沒有註明可以不用填，所以變成通通是必填欄位。

薛瑞元指出，哪些項目屬於自行註冊，哪些屬於推薦註冊，這是由中國單方面做決定，而需要推薦註冊的，要提供的文件就比較多，食藥署則是幫忙核對文件是否為中國所需要的。

台灣業者輸銷中國註冊方式分為推薦註冊及自行註冊，由中國單方決定，據食藥署收集核准狀態歷程，截至目前最新數據，推薦註冊有效件數為31件，自行註冊有效件數為824件，整體有效件數為855件。

台灣食藥署、衛福部長薛瑞元證實：食品銷往中國被要求提供配方 國際上沒人這樣要求