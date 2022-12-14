數位部做點餐系統無視台灣戶政資料外洩？ 唐鳳：樂意提供技術協助

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台灣數位發展部今年8月成立時，因預算高逾200億惹爭議，本（12）月12日再度因「部長唐鳳吃麵線」推廣「台灣雲市集」點餐系統的臉書貼文，遭網友質疑不思解決戶政資料外洩、中國認知作戰與滲透頻傳，浪費公帑做「外送平台」。

今年10月，2300萬筆台灣人個資公然被放在網路論壇BreachForums兜售，包含副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花在內等政要資料已遭販賣，賣家更宣稱資料來自台灣內政部戶政司全球資訊網。

內政部矢口否認外洩卻被資料內容打臉，立法院國民黨團總召曾銘宗7日更踢爆，中央政府僅編列8億左右的資安防護經費預算，並無增列預算防堵個資外洩。

相關閱讀：台灣2300萬筆個資網上賣 賴清德、顧立雄受害 藍營痛批「資安即國安」攏係假

時隔兩月，未見數位部就戶政資料外洩事件有具體作為，在12日的臉書貼文中，反倒以大篇幅圖文描述唐鳳下單買麵線，來宣傳幫助店家數位轉型的臺灣雲市集系統。

對此，廣大網友並不買賬，認為兩百億納稅人的錢，竟沒有用在刀口上，發展「數位身分證」、「不在籍投票」等服務，解決中國認知作戰、滲透，而是拿去做民間已有的點餐系統與外送平台，怒轟「中國滲透已經是點、線、面了，結果（部長）還在點麵線？」還有網友指出，臺灣雲市集在數位部成立前就有了，質疑該部「拿各部會數位政績來做數位行銷」。

邱顯智更直接在留言處質問，「戶政資料外洩至今53天，數位發展部資通安全署，什麼時候要給全民一個清楚的說法？」親綠媒體人周玉蔻也呼籲民進黨立委應「監督一下」。

數位發展部臉書12日以部長唐鳳想吃麵線宣傳臺灣雲市集點餐系統，遭大批網友圍剿。（圖／翻攝自數位發展部臉書）

台視報導，唐鳳表示該平台上有各式各樣能夠協助數位轉型的服務，包括排班、POS機及客戶關係管理，只要是資安無虞、可在線提供服務的資服業者，都可透過雲市集媒合。

唐鳳也提及2百億前瞻預算，「其中有很大一部分是確保每個地方都能收到寬頻網路，來確保寬頻相關的人權，這是責無旁貸。」

她也透露，之後確實需要獨立的個資機制，數位部也很樂意提供技術協助。

數位部數位產業署13日晚間發布新聞稿回應麵線事件，表示唐鳳當日參訪行程目的是推廣數位部「臺灣雲市集服務」，協助中小微企業數位轉型，同時促進資訊軟體業者拓展市場場。

數位部數位產業署表示，臺灣雲市集包含超過300家資服業者所開發，並經相關機制篩選通過能協助數位轉型的雲端軟體，除線上點餐外，另包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，同時提供專家線上諮詢，並透過每家補助3萬元的方式協助中小企業快速導入以租代買（訂閱制）、行動化等特性的方案，降低中小企業數位轉型門檻、輕鬆踏出轉型第一步；自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。

新聞稿強調，數位部及產業署未來更將持續深化不同產業別的轉型需求，建立包含製造業、商業暨服務業、農漁業等各行業更適用的方案專區，讓不同行業別的都能更快速、更進一步的依轉型需求，導入更完整且多元的雲端整合服務。