台灣自行車龍頭「巨大」展延票期引疑慮　債權銀行：繳息正常財務穩定

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）自行車產業遭遇產業逆風，上市公司巨大機械 (9921 )請協力廠展延票期造成股價2天重挫25.5元，市值跌掉新台幣99.98億元。巨大表示，目前現金與銀行額度充足無虞，營運資金正常，預估明年上半年可逐步回歸正常庫存水位。

面對產業及大環境逆風，巨大 (英文簡稱GIANT, 即捷安特, 為其主要行銷品牌) 13日發布重大訊息指出，身為自行車產業大廠與品牌，與供應鏈業者共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力廠攜手在幾個月內將供應鏈回歸常態，是不可懈怠的責任。

巨大強調，深刻感謝每一位協力廠商，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

巨大說明，今年下半年開始，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，加上目前受到主要市場進入冬天的銷售淡季，一般車款庫存攀升，供應鏈紊亂狀況仍未緩解。在短期的整理恢復期間，已發函懇請供應鏈廠商能協助延展票期，共同度過銷售淡季。

巨大評估，因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，可望在明年上半年逐步回歸正常庫存水位。

巨大指出，今年6月與11月24日分別完成可轉換公司債新台幣40億元與現金增資27.5億元，在優先償還銀行借款後，目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。

長期而言，巨大認為，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，自行車市場的長期發展與前景依然明朗可期。

庫存壓力大，自行車大廠巨大要求供應商展延票期，引發市場擔憂現金流。債權銀行13日回應，截至目前巨大繳息正常、對巨大抱持信心，後續也將密切注意巨大的存貨狀況及消化速度。

因大環境逆風，庫存壓力大增，巨大請供應商延票45天。消息一出，連累巨大13日股價重挫，盤中一度跌停，終場跌18元，跌幅逾8%，收在206元。

不過，一家行庫主管強調，「巨大是很好的企業、客戶」，這次主要是受大環境、供應鏈影響，歐洲情況可能沒那麼好，導致庫存水位偏高，但目前觀察，巨大財務情況穩定、帳上現金還很多，對巨大仍有信心。

另一家債權銀行透露，目前巨大繳息都還正常，後續將密切注意巨大存貨狀況及消化速度。

中央社引述金管會證期局副局長高晶萍13日在例行記者會說明，巨大已在下午針對媒體報導延票事件發布重訊，巨大表示目前現金及銀行額度仍充足無虞、營運資金正常，對公司財務及業務不至發生任何影響；金管會後續將請證交所進一步針對巨大財務業務及媒體報導延票事件進行了解。