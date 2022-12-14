I See You！《阿凡達2》踏上潘朵拉星絕美珊瑚礁　名導史詩級鉅獻台灣磅礡上映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《阿凡達：水之道》於13日台灣首映，全場盛讚口碑爆棚，導演詹姆斯卡麥隆再度超越自己，台灣於今（14）日晚場起搶先全美登場。

創下票房影史紀錄的《阿凡達》回來了！睽違13年，山姆沃辛頓、柔伊莎達娜再度同台飆戲，第一集被賜死的史帝芬朗及雪歌妮薇佛也以新身分重返，這次更加入凱特溫絲蕾演出，並飾演梅卡伊納族（Metkayina）首領的洛納，很強悍但又充滿母愛。

《阿凡達：水之道》入圍今年金球獎最佳影片及導演兩項大獎提名，繼滿載獎項而歸的第一集後再度強勢問鼎奧斯卡，也可望令詹姆斯卡麥隆以《鐵達尼號》、《阿凡達》與本片獲得連三莊提名殊榮！據外媒報導，卡麥隆有意籌備《阿凡達》第三集。



凱特溫絲蕾飾演洛納，是首領東諾瓦力（由克里夫柯提斯飾）的妻子十分強悍。（圖／二十世紀影業）



雪歌妮薇佛飾14歲的少女綺莉。（圖／二十世紀影業）

倫敦世界首映一結束，導演詹姆斯卡麥隆與製片強藍道率領巨星主角們馬不停蹄進行全球宣傳巡迴、立即前往首站亞洲造勢，接連於首爾和東京登台造成萬人空巷的風靡轟動，柔伊莎達娜、山姆沃辛頓與雪歌妮薇佛合照簽名來者不拒，毫無明星架子親和力滿分！除了精心布置的盛大星光紅毯會場，影迷鐵粉也維妙維肖Cosplay扮裝化身納美人，《阿凡達》系列跨越世代並觸及全球的超凡影響力可見一斑！

《阿凡達2》故事講述主角傑克與奈蒂莉和子女「蘇里一家」 因面臨地球人侵襲潘朵拉星球，而逃到座落在絕美珊瑚礁上的部落避難， 從原本適應陸地生活的「森林人」從頭開始，向Metkayina礁民學習與海洋共存的環礁生活，並同時面對地球人的緊追猛打，三個小時的劇情沒有冷場，但卡麥隆先前受訪時竟搶先透露尿點！



預告。（影/YouTube）

值得一提的是，台灣3D首映會於桃園青埔新光影城Dolby Cinema廳杜比影院舉行，銀幕高達10米寬達20米，獨家Dolby Vision杜比視界4K雙雷射 HDR放映系統，擁有亮度、對比度和色彩三大核心優勢，對比度高達100萬：1，相當於一般影院的500倍；Dolby Atmos杜比全景聲沈浸式音效系統，每個音響皆為一個聲道，天花板頂部環繞音響於三維空間內準確放置和移動聲音元素；「蠶繭牆」天花板、座椅到地毯皆毫不反光，坐在影廳每個角落都擁有絕佳觀影視野。

《阿凡達：水之道》於12月14日晚場起，搶先全美3D大銀幕震撼全球年度壓軸鉅獻登場！IMAX HFR 3D、Dolby Cinema杜比影院3D、4DX、MX4D、D-BOX 3D、一般3D及2D等全版本同步隆重上映，獨家精美限量特殊好禮預售套票現正熱賣中！



原班人馬暢談拍攝經驗。（影/YouTube）



眾星齊推必看3D。（影/YouTube）