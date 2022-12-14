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習近平失算？中國沙烏地聯合聲明涉主權爭議 伊朗媒體怒挺台灣獨立權利

中國和伊朗去年簽署為期25年的合作協議，然而至今未曾公布協議內的任何重大合約。如今適逢兩國因主權問題發生齟齬，外交危機為兩國合作再添變數。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/14 12:25
中國與沙烏地最新聯合聲明涉及伊朗主權爭議，伊朗媒體怒挺台獨表達不滿。（圖／美聯社）

中國與沙烏地最新聯合聲明涉及伊朗主權爭議，伊朗媒體怒挺台獨表達不滿。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）中國國家主席習近平出訪沙烏地，雙方發布聯合聲明，因涉及沙烏地與伊朗主權爭議，以致伊朗媒體大怒，紛紛以「挺台獨」以此作為回擊，中方怕也是始料未及。

中央社報導，中沙在「中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」聯合聲明中指出，雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國根據國際法準則進行雙邊談判，和平解決3島問題的倡議和努力。

聲明雖未明說，但所謂3島問題，便是指伊朗與沙烏地間存在主權之爭，位於波斯灣又鄰近戰略海運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出海口的阿布穆沙島、大通布島（Greater Tunb）與小通布島（Lesser Tunb）。聲明呼籲應根據國際法準則進行雙邊談判及解決問題，與伊朗拒不對話的立場背道而馳，被踩痛腳的伊朗顯然忍不下這口。

你不仁我不義，你干涉我主權問題，我自然也不會客氣。伊朗當局召見中國駐德黑蘭大使怒表不滿，當地媒體則對中國口誅筆伐，更挑中國最在意的台灣議題下手大唱反調。

據伊朗評論員比扎爾（Maysam Bizaer）推文指出，伊朗媒體Arman daily11日以斗大的「台獨是合法權利」為標題，進行頭版報導，稱儘管中國持續高壓箝制台灣人民的獨立權利，然大部分民意反對中國的「一國兩制」。嗆中國別無選擇，只能接受台獨結果；伊朗媒體Aftab Yazd頭版更以最近的「白紙革命」質問中國「是否聽到抗議者的心聲」；改革派報紙Sazandegi則以以「中國對抗伊朗」為題。

半島電視台報導，中國和伊朗去年簽署為期25年的合作協議。伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今年稍早證實這協議「已進入實施階段」，然而至今尚未公布協議內的任何重大合約。如今適逢兩國因主權問題發生齟齬，外交危機為兩國合作再添變數。
中國
沙烏地
伊朗
外交危機
主權問題
習近平

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