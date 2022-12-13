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【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/13 20:41
中國疫情迅速蔓延，傳北京有醫院近半數醫生陽性，民間也爆發搶藥、囤藥潮。（圖／美聯社）

中國疫情迅速蔓延，傳北京有醫院近半數醫生陽性，民間也爆發搶藥、囤藥潮。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中國推出「新十條」後，疫情迅速蔓延，傳北京有醫院近半數醫生陽性，居委和防疫人員與家屬大批感染，民間也爆發搶藥、囤藥潮。多位中、外專家警告，政府鬆綁防控措施前，未做好相關配套，造成混亂，死亡人數恐破200萬人。

自由亞洲電台報導，有北京網民稱，各大醫院都接到通知，陽性醫生上班工作。其中右安門醫院人事科當天通知醫務人員，即日起，家屬「陽性」的醫院工作人員不再定為「密切接觸者」，可正常上班；天壇醫院設立了紅區，讓核酸陽性醫生專門看陽性病人；兒童醫院已經有大批醫生核酸陽性。

此外，北京市阜外東街道辦社區居委會11日向轄區內數千居民發出提醒，即使核酸檢測陽性也不用向社區報備，只要多喝水多休息，自覺居家5至7天不外出；期間自行購買抗原和必備藥品。該居委會還坦承「近期社區工作人員及家屬相繼出現不同程度陽性情況」。

一位陳姓居民本周日（11日）告訴自由亞洲電台，他多位朋友已經陽性，如果去醫院至少要等五個小時。

陳先生說，由於居委會和眾多防疫人員出現陽性，各個社區全都恢復三年前的狀態，無人管理，居民對這波疫情產生強烈的恐懼心理，現在街上沒人，商店比原來去的人還少。

武漢市民張先生也說，自己已經受到感染，病情並非如當局宣傳般輕微，但無處求醫，當地各醫院均大排長龍，連中醫診所都是排著長隊，排隊排到馬路上，都是發燒病人。

同樣情況也出現在北大醫院，感染了COVID已擠滿了急診觀察室。網民稱，僅在12日，至少4個老人去世，因無法及時運走，很多老人們甚至一度和屍體共處一室，中間只隔著一道屏風。

有網友投訴稱，北京的120急救電話幾乎處於崩潰狀態，家中老人重症求助，但電話排隊一度在4000號之後。

醫院被民眾擠爆，全國各地也開始搶購感冒藥、咳嗽藥、「連花清瘟膠囊」等藥物備用「保命」，「一藥難求」下，價格炒貴逾1至2倍。

多位中、外專家警告，中國在「準備不足下」而鬆綁防疫，新冠疫情將會海嘯式爆發，包括港大生物醫學學院教授金冬雁、《彭博》引述英國科學資訊分析公司Airfinity、《上海預防醫學期刊》上月刊出的廣西衛健委主任研究分別指，中國長者疫苗接種率、全國疫苗加強劑接種率低，且缺乏群體免疫，若未有準備下在冬季一下子放開「清零」政策，恐高達逾200萬人病死。

【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
中國疫情

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