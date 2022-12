糗！紐西蘭總理偷罵對手「自大的混蛋」未料麥克風沒關全場都聽到

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)13日於議會上經在野黨領導人質詢後,坐下後數秒偷罵對方是「自大的混蛋」(arrogant prick),不料麥克風沒有關,不只是全場都聽到,該畫面也被轉播到網路上。

根據英國衛報,阿爾登在眾議院質詢期間,經自由意志主義派「行動黨」(Act party)領導人西摩(David Seymour)向其提問「是否能舉出一個她犯了錯、妥善為此道歉與修正的例子。」

阿爾登回應,針對疫情下管理隔離方面,這是紐西蘭應對新冠肺炎一個很關鍵但有爭議的組合,對民眾一直很困難,但她補充說自己支持政府在過去任期所做的工作。

議會紀錄影片顯示,在回應完西摩的問題後,阿爾燈隨及做下,並在議長說話時,小聲地向她的副手羅伯森(Grant Robertson)說道「真是一個自大的混蛋」(such an arrogant prick),此話一出,阿爾登立刻被尚未關閉的麥克風出賣,成為熱麥克風時刻(hot mic moment)女主角。

所謂熱麥克風時刻,指的是被尚未關閉的麥克風錄到私下談話內容的尷尬時刻,全球各地的政治人物都曾遭遇過這種哭笑不得的場合,近期尤其以美國總統拜登(Joe Biden)偷罵福斯新聞(Fox News)記者杜西(Peter Docy)「笨王八蛋(stupid son of a bitch)」最為人知。

而這次阿爾登出包,媒體報導阿爾登有跟西摩道歉。西摩在議會結束後自嘲「我有時候是個沒用的毛利人,其他時候是個自大的爛人,我們真正尋求的道歉是對關心價格上漲與飛車搶劫(ram raids)的紐西蘭人」,並稱阿爾登有向他發了簡訊說抱歉。

西摩向記者念出了阿爾登的簡訊內容,「我道歉,這不是我應該說的話,正如我媽會說的,如果你沒有什麼好話要說,那別說出來。」西摩回應「我同意,就我而言沒事了。我只是要說,謝謝,我希望妳有個非常快樂的耶誕節。說到底,這沒什麼大不了的(it’s not the end of the world.)。」