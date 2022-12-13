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糗！紐西蘭總理偷罵對手「自大的混蛋」未料麥克風沒關全場都聽到

全球各地的政治人物都曾遭遇過這種哭笑不得的場合，近期尤其以美國總統拜登（Joe Biden）偷罵福斯新聞（Fox News）記者杜西（Peter Docy）「笨王八蛋（stupid son of a bitch）」最為人知。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/12/13 19:07
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖/中央社）

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）13日於議會上經在野黨領導人質詢後，坐下後數秒偷罵對方是「自大的混蛋」（arrogant prick），不料麥克風沒有關，不只是全場都聽到，該畫面也被轉播到網路上。

根據英國衛報，阿爾登在眾議院質詢期間，經自由意志主義派「行動黨」（Act party）領導人西摩（David Seymour）向其提問「是否能舉出一個她犯了錯、妥善為此道歉與修正的例子。」

阿爾登回應，針對疫情下管理隔離方面，這是紐西蘭應對新冠肺炎一個很關鍵但有爭議的組合，對民眾一直很困難，但她補充說自己支持政府在過去任期所做的工作。

議會紀錄影片顯示，在回應完西摩的問題後，阿爾燈隨及做下，並在議長說話時，小聲地向她的副手羅伯森（Grant Robertson）說道「真是一個自大的混蛋」（such an arrogant prick），此話一出，阿爾登立刻被尚未關閉的麥克風出賣，成為熱麥克風時刻（hot mic moment）女主角。

所謂熱麥克風時刻，指的是被尚未關閉的麥克風錄到私下談話內容的尷尬時刻，全球各地的政治人物都曾遭遇過這種哭笑不得的場合，近期尤其以美國總統拜登（Joe Biden）偷罵福斯新聞（Fox News）記者杜西（Peter Docy）「笨王八蛋（stupid son of a bitch）」最為人知。

而這次阿爾登出包，媒體報導阿爾登有跟西摩道歉。西摩在議會結束後自嘲「我有時候是個沒用的毛利人，其他時候是個自大的爛人，我們真正尋求的道歉是對關心價格上漲與飛車搶劫（ram raids）的紐西蘭人」，並稱阿爾登有向他發了簡訊說抱歉。

西摩向記者念出了阿爾登的簡訊內容，「我道歉，這不是我應該說的話，正如我媽會說的，如果你沒有什麼好話要說，那別說出來。」西摩回應「我同意，就我而言沒事了。我只是要說，謝謝，我希望妳有個非常快樂的耶誕節。說到底，這沒什麼大不了的（it’s not the end of the world.）。」
阿爾登
紐西蘭
紐西蘭總理

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更新時間 : 2022-12-13 19:32 GMT+08:00

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