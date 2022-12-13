入冬首波寒流本週六報到　台灣氣象局：近10年最早

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）明（14）日起東北季風增強，周六（17日）也將有冷空氣報到，若此冷空氣達寒流等級（台北氣象站觀測到攝氏10度以下），不僅是今年入冬以來首波寒流，也將是近10年來最早到的寒流，也是近30年來第3早到的寒流。

氣象局提供。

氣象局指出，事實上在上個世紀的50年代至80年代，台灣偶而在11月或甚至10月底就可能會受到寒流影響，但近30年來，寒冬腳步似乎越來越晚。遲至12月、甚至隔年1月，才有寒冬之意了。

如果本週末氣溫下降至寒流等級，將是近10年來最早到的寒流，也是近30年來第3早到的寒流，僅次於1996年的12月6日及2010年12月9日。在1990年之前，這就只是氣候上的日常，並沒有甚麼特別的地方。

至於通常是什麼時候開始受到寒流影響呢?據1951年至2021年統計資料，第一道寒流到來的日期通常在12月4日至隔年1月20日之間；台灣歷史上最早的寒流是1968年的10月26日，最遲則是1990年的2月21日（1989至1990年的冬天）。

針對周六將有鋒面通過及寒流南下，氣象局提醒，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大，下週日（18日）寒流影響，各地天氣非常寒冷；週六晚至週日清晨北臺灣低溫普遍為8至10度，其他地區也只有10至12度，局部溫度都會再更低一些，到禮拜日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷，假日兩天勿必做好保暖工作。

氣象局提供。