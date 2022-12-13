歐洲議會副議長涉收受卡達賄賂　被捕遭停職除黨籍

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）希臘籍歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）等四人，因涉嫌參與犯罪組織、貪污、洗錢、被卡達賄賂而被捕。比利時檢方目前查獲60萬歐元（約1970萬新台幣）現金等物證，凱利副議長一職遭停職，也被母國政黨開除黨籍，但因仍是歐洲議會議員，議會取消特權前，享有刑事起訴豁免權。

六人被捕其中兩人獲釋 住家查獲鉅額現金

綜合Politico、法新社、德國之聲報導，比利時聯邦檢察官辦公室11日指出，歐洲議會第三勢力疑似被贈與大量金錢和禮物，以影響議會之決定。檢方以參與犯罪組織、洗錢和貪污等罪名起訴四人，釋放另外兩人。

儘管聲明並未指名道姓，但經證實，比利時中央肅貪辦公室9日在布魯塞爾同步展開16次搜查，查獲現金、手機與電腦等物證。據報導，凱利家中被搜出數袋裝滿的現金，與其義大利籍伴侶、歐洲議會社會民主黨團助理喬吉（Francesco Giorgi）都被拘留。

檢方也在義大利籍歐洲議會前議員潘茲瑞（Pier-Antonio Panzeri）住處起出60萬歐元現金，潘茲瑞與一名說客也遭到拘留。除了現金，警方也查獲了手機與電腦等物證。

Politico引述太陽報指出，喬吉為非政府組織「打擊有罪不罰」（Fight Impunity）的創始人，而潘茲瑞則為該組織主席。本案爆發後，潘茲瑞的妻女也在義大利被捕。

至於在11日被釋回的兩位，據悉為凱利的父親，以及意大利的工會領袖維森蒂尼（Luca Visentini）。

比利時籍歐洲議會議員遭搜索住家

報導指出，除了上述6人，歐洲議會「與阿拉伯半島關係代表團」（DARP）副主席、比利時社會黨議員塔拉貝拉（Marc Tarabella）的住家10日晚間也遭到搜查，但並未遭到起訴。

依比利時憲法，若該國歐洲議會議員成搜查對象，歐洲議會議長必須在場，梅特索拉（Roberta Metsola）的辦公室也證實此事，其發言人表示，「歐洲議會以及梅特索拉主席堅決反對貪腐，正積極與執法及司法單位合作，以協助司法進程」。

凱利副議長職遭停職、被開除黨籍

潘茲瑞與凱利先後參與歐洲議會社會黨和民主黨（S&D）黨團。該黨團在卡達舉辦世界盃前，就因對其採取的軟性立場遭到外界抨擊。

凱利身為歐洲議會14位副議長之一，負責中東區域事務，在世足開賽前，曾與卡達勞工部長馬利（Ali bin Samikh Al Marri）會面，並在歐洲議會對卡達近期的勞工改革表示支持，稱卡達為「勞工權利的領跑者」，堪稱卡達最有力的捍衛者。

事實上，歐洲議會11月剛通過決議，關切卡達人權狀況，包括大量外籍移工因興建世足球場遭不當對待傷亡，以及卡達以賄賂方式取得世足主賽主辦權，要求歐盟足球大國對國際足球總會施壓以徹底改革。

凱利涉案貪腐被捕，梅特索拉11日宣布暫停其副議長職權，並將於20日召開會議，進行投票以提前終止其任期；凱利在（S&D）黨團職務也遭暫停；其在母國所屬的泛希臘社會運動黨（PASOK）則立即開除她的黨籍。

儘管如此，凱利仍為歐洲議會議員，在議會取消之前，都享有刑事起訴豁免權。