從未悔悟！桃園超商店員勸戴口罩被刺死案 兇手蔣姓紙雕師判處死刑

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）2021年台灣疫情嚴峻之時，紙雕師蔣嘉楷因不滿超蔡姓商店員要求其戴口罩，竟「三進三出」超商，於凌晨五點多變裝到店示意蔡姓店員靠近，隨後以紙雕刀多次捅、刺店員心臟，事後毫無悔意，更稱不記得作案，今被桃園地院依殺人罪判處死刑。

綜合媒體報導，41歲的蔣嘉楷居住在桃園市龜山區，2021年11月21日凌晨4點多前往超商購物，因為沒戴口罩，被當時值大夜班的29歲蔡姓店員示意「若不願配合防疫政策，店員無法提供結帳服務」，兩人因此發生爭執。

蔣男離開店家後，第二次進入時有戴口罩，卻在結帳時將口罩丟向蔡男，表示自己的不滿，行徑相當囂張，沒想到做出這番行為後他仍心有不甘，竟回家穿上黑色大衣變裝，第三度走到超商，在店門口比了單挑手勢，要蔡男過去。

當蔡男走近時，蔣男立刻持紙雕刀朝蔡男胸、腹部多處刺殺，其中3處刺中心臟，兩人一度扭打到店內，蔡好不容易起身掏出手機準備求救時，蔣嘉凱再度追到店外繼續補刀，這一切也都被監視錄影器拍攝下來。蔡男雖經送醫，仍在當天上午7時18分許因出血性休克死亡。

媒體指出，根據目擊者，行兇當時蔣男表情相當興奮，待蔡男倒地後，便蹲坐一旁冷眼觀看，直到警方前往現場逮捕他。蔣男雖氣焰囂張，送進派出所時數度腿軟，更稱自己近日因睡眠問題求助精神科，因為服藥關係「不記得」有殺人，更厚顏無恥地說不清楚自己做過什麼、為什麼要做，是「看了監視器畫面才知殺人」。

蔡男家屬向媒體說明，他從大學時期就在超商打工，退伍後選擇繼續留在超商工作，不過他特別選擇上日夜顛倒的大夜班，累積存款的同時，也努力考取保險員證照、兼職保險業務，工作非常努力，也是為了遵循政府規定才規勸客人戴口罩。

蔡男家屬原希望法院至少判無期徒刑，但勘驗監視器畫面後，堅決求法院死刑，指蔣男案發前三進三出超商，變裝且預藏刀械，行凶時也趕盡殺絕，顯早有預謀，殺意甚堅，精神疾病說法顯是為了脫罪，且蔣男從未道歉過。

經桃園地院審理，認為蔣男殺人行凶客觀事實明確，且蔣男也不否認自己殺人，因此依犯罪情節及犯後態度等情量刑，今天終被依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。