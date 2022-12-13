淨零綠生活！環保標章30週年圓桌論壇12/16起跑

今年是環保標章成立第30週年，為邁向2050淨零排放目標， 環保署以「Before30/After30」為主軸，12月1 6日在華山文創園區西五一館， 迎來了淨零綠生活環保標章的壓軸活動—圓桌論壇。除了回顧過去3 0年共同努力成果，這次的圓桌論壇希冀創造未來30年的綠色風格，向大家倡導環保融入於生活中，環保署表示，只要您願意， 任何一個小小改變，即可加入綠生活的行列。

這次論壇邀請多元領域講者來做經驗分享， 分別有企業環保獎得主財團法人南華大學、原森旅行社、 橘子遊戲及雲品酒店； 提倡永續及循環經濟的迪卡儂運動用品量販店， 還有綠生活團體奉茶行動、 臺灣永續食材發展協會以及全台第一家續食餐廳書屋花甲等。 現場還邀請了相關產業志士共同參與，期望帶動同產業鏈企業積極投 入淨零排放行動，透過企業間互相分享、 討論及借鏡學習進而落實淨零綠生活。

現場除了精彩的論壇分享之外，還設置了展覽區，展示環保標章30 年來推動歷程及成果、淨零綠生活六大面向以及綠生活五大面向， 同時展出由環保署輔導通過環保標章驗證的產品， 都是生活中常見的日常用品。歷年環保標章產品已經累積突破2萬件 ，根據2021年環保標章對環境的效益統計，一共節電2億848萬 度，相當於可供51萬用戶一個月用電；減碳10萬6,083公噸 ，相當於287座大安森林公園ㄧ年碳吸收量；減少原生紙漿1, 187.7萬公斤，相當於少砍約23萬7,342棵樹，也是8座 大安森林公園樹木量。民眾在購買相關產品時， 可以優先選購環保標章產品，在生活中實踐「買得環保、用得環保」 。

淨零綠生活環保標章30週年列車啟動，讓企業間共創產值， 並透過產業界帶動生活轉型，進一步激發產業投入心力， 同時讓民眾了解實踐淨零綠生活並不困難，讓我們一起努力， 為地球做對的事，論壇報名網址為：htt ps://reurl.cc/jR6zW2。