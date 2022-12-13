鼓勵長者投入社區　雙溪長源農再社區打造柑腳養生事務所

農村再生培根計畫因應各農村特色， 規畫不同的課程內容，參與計畫學員需參加「關懷班」、「進階班」 、「核心班」、「再生班」4階段課程，雙溪區長源社區透過新北農 業局協助下以低碳樂活的願景打造「柑腳養生事務所」， 為新北再添生力軍，成為第18個農村再生社區。

柑腳是長源社區的地名、養生是長源活動行程的主題， 長源社區的居民早期從事煤礦的開採，最初煤礦歇業後， 山區可耕面積少，在新北農業局協助下加入農村再生培根計畫。 由於社區長輩們同樣面臨高齡化的狀況， 里長陳資郎偕社區協會理事長黃正夫、 總幹事石雅渝及幹部們共同規劃以「樂活長青養生村」為基礎， 並發展以礦業為主軸的農事體驗，長源社區總幹事石雅渝表示， 社區現有將近百年歷史的石頭屋是來訪社區最具地標性的所在地， 目前主要為社區的公共空間， 同時為了讓社區長者多多投入社區工作，透過核心班中「 低碳社區實踐課程」將石頭屋活化打造為「柑腳養生事務所」， 提供「礦坑阿嬤養生餐」， 餐點以養生藥草魚腥草及野菜刺蔥為特色， 此外民眾在這還可體驗社區阿嬤的養生療程，包含拍痧、 經絡敲打的民俗療法。未來也將發展成養生廚房及旅客品茗區， 用餐完畢穿過柑腳溪後還可走訪「泰發煤窯」 在柑腳溪邊聽礦坑阿嬤述說煤礦故事。

農業局長李玟表示，雙溪長源社區位於淡蘭古道中路擁有原始自然景 色且具有完善的礦工遺跡、煤窯遺跡、古橋等觀光景點， 農業局協助社區透過資源調查，推動導覽解說人員訓練， 打造出慢活養生旅遊行程，期盼有更多農村社區參與， 傳承傳統農村文化並結合地方特色產業， 想要了解農村再生相關計畫資格或有意願參與培根課程培訓， 可參考農業局官網連結。https://www. agriculture.ntpc.gov.tw/cht/ index.php?t= Y29kZSUzRGxpc3QlMjZpZHMlM0QxND Y。歡迎民眾來趟低碳樂活農事體驗，報名可逕洽石雅渝總幹事02 -24934981報名。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供