富邦金控再登國際「永續」最高殿堂　社會面向得分位居全球第一

道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices,簡稱DJSI)於12月10日公布2022年指 數成分股,富邦金控持續受到全球最具公信力的永續評比機構肯定, 再度登上永續領域最高殿堂,入選「世界指數(DJSI World)」成分股,其中社會面向表現再創高峰,在「保險( INS Insurance)」類別,名列全球第一, 不僅已連續六年入選最高等級世界指數成分股,亦持續七年入選「 道瓊永續新興市場指數」成分股。

由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, 簡稱DJSI),是全球第一個企業永續評比指標,具備超過20年 的永續評鑑經驗,亦為現今國際最具公信力的企業永續評比權威。 截至目前全球超過60個產業、逾3,000家企業參與評比,DJ SI也是全球機構投資人列為永續績效投資的重要評估指數。

富邦金控在企業永續領域努力不懈, 以世界的永續標準自我要求精進,成果亦反映在經濟、環境、 社會三個面向,今年富邦金控評比分數不僅提高,且持續在治理、 社會、環境三個面向得分高於業界平均, 其中社會面向表現更與國際知名保險業者AXA安盛並列全球第一。 在今年24個評選項目中,富邦金控在9個項目的得分均居全球保險 業之首,其中更有8個項目獲得滿分,表現更勝去年。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控長期深耕企業永續經營,將E SG視為公司重要發展方向,以低碳、數位、激勵、 影響四大永續策略,在推動企業邁向永續共好的發展上, 積極發揮影響力,全速奔向綠色。面對更加嚴峻的氣候風險與挑戰, 掌握資金的金融業也肩負著更加重要的角色, 期許富邦金控扮演綠色金融的領航者,除了自身營運減碳, 也透過資金的力量,由內而外,發揮正向影響力, 攜手各界一起邁向淨零。

富邦金控以多元豐富的永續專案,全面落實四大永續策略, 深植影響力。富邦金控重視人才的發展以及組成的多元化, 運用激勵策略,透過不同背景的成員加入, 激盪未來業務發展的創意;有感於少子化造成的國安問題, 富邦金控全面提升生、育補助,包括優於法令的10週有薪產假、 每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬 元,自2021年起投入逾1億元,透過提供優於法令的補助, 鼓勵年輕同事生育,富邦的新生兒出生率更是台灣初出生率的三倍, 打造友善育兒的職場;子公司台北富邦銀行不遺餘力推動金融平權, 為全台首家推出手語翻譯服務之銀行,藉此破除障礙,更帶動超過1 6家金融機構及2家醫療機構響應,精準落實激勵與影響兩項策略。

富邦金控積極落實企業社會責任,自新冠肺炎疫情爆發以來, 富邦金控即在第一時間依循主管機關指引,率企業之先, 建置完成富邦篩檢站,由專業醫事人員駐點執行快篩, 並提供所有同仁有薪防疫假、防疫照顧假、婚假及年休假遞延、 配發家用快篩試劑、確診慰問金、員工團保「法定傳染病健康保險」 等措施,於疫情嚴峻期間,全方面照顧員工健康。更發揮企業當責, 協助台灣地方政府及醫療院所抗疫, 並透過超越國界的人道救助行動,援助海外國家,實踐正向關懷。 截至2022年9月,富邦金控及子公司(含基金會)已捐款逾3億 元。

富邦金控自2015年啟動「永續經營ESG願景工程」以來, 致力推動企業永續轉型,加入多個國際永續組織與倡議:2017年 起陸續簽署或承諾遵守赤道原則(EPs)、責任投資原則( PRI)、永續保險原則(PSI)、責任銀行原則(PRB)等國 際準則與規範, 2020年加入世界經濟論壇組織,成為低碳資本市場的驅動者,2 022年成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)、 亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議( Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際永續組織的一員。

今年9月,富邦金控更完成兩項重要永續里程碑,正式成為RE10 0會員,承諾2040年全球600餘處營運據點將全面使用綠電, 不僅是富邦在能源管理之重大突破,加入RE100更能讓富邦藉由 會員間的資源分享,汲取國際經驗, 提升富邦綠色能源政策之完整性及效益。此外, 富邦金控也正式通過科學基礎減碳目標(SBT)審查,依循嚴格的 1.5℃情境,設定自身營運減碳目標,未來將透過自主節能、 增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下,降減營運碳排, 預計至2030年減碳42%。

富邦金控深耕永續經營,成績有目共睹,除了持續入選DJSI永續 指數成分股、新興市場指數成分股之外, 更連年在各項國際永續評比中取得佳績,已連續六年入選MSCI永 續指數成分股;連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A 級榮譽;Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險 產業第一名。

展望未來,富邦金控將持續力行永續,發揮正向力量, 創造社會共好,為環境、為社會、為大眾成就永續可能。

富邦金控連續六年入選道瓊世界指數成分股(DJSI World),社會面向表現再創高峰,在「保險(INS Insurance)」類別,名列全球第一!(照片來源:富邦金控提供)

台北富邦銀行不遺餘力推動金融平權,為全台首家推出手語翻譯服務之銀行。(照片來源:富邦金控提供)