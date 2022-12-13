富邦金控再登國際「永續」最高殿堂　社會面向得分位居全球第一

道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI)於12月10日公布2022年指數成分股，富邦金控持續受到全球最具公信力的永續評比機構肯定，再度登上永續領域最高殿堂，入選「世界指數(DJSI World)」成分股，其中社會面向表現再創高峰，在「保險(INS Insurance)」類別，名列全球第一，不僅已連續六年入選最高等級世界指數成分股，亦持續七年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。
由美國標普道瓊公司推出的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, 簡稱DJSI)，是全球第一個企業永續評比指標，具備超過20年的永續評鑑經驗，亦為現今國際最具公信力的企業永續評比權威。截至目前全球超過60個產業、逾3,000家企業參與評比，DJSI也是全球機構投資人列為永續績效投資的重要評估指數。
富邦金控在企業永續領域努力不懈，以世界的永續標準自我要求精進，成果亦反映在經濟、環境、社會三個面向，今年富邦金控評比分數不僅提高，且持續在治理、社會、環境三個面向得分高於業界平均，其中社會面向表現更與國際知名保險業者AXA安盛並列全球第一。在今年24個評選項目中，富邦金控在9個項目的得分均居全球保險業之首，其中更有8個項目獲得滿分，表現更勝去年。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期深耕企業永續經營，將ESG視為公司重要發展方向，以低碳、數位、激勵、影響四大永續策略，在推動企業邁向永續共好的發展上，積極發揮影響力，全速奔向綠色。面對更加嚴峻的氣候風險與挑戰，掌握資金的金融業也肩負著更加重要的角色，期許富邦金控扮演綠色金融的領航者，除了自身營運減碳，也透過資金的力量，由內而外，發揮正向影響力，攜手各界一起邁向淨零。
富邦金控以多元豐富的永續專案，全面落實四大永續策略，深植影響力。富邦金控重視人才的發展以及組成的多元化，運用激勵策略，透過不同背景的成員加入，激盪未來業務發展的創意；有感於少子化造成的國安問題，富邦金控全面提升生、育補助，包括優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元，自2021年起投入逾1億元，透過提供優於法令的補助，鼓勵年輕同事生育，富邦的新生兒出生率更是台灣初出生率的三倍，打造友善育兒的職場；子公司台北富邦銀行不遺餘力推動金融平權，為全台首家推出手語翻譯服務之銀行，藉此破除障礙，更帶動超過16家金融機構及2家醫療機構響應，精準落實激勵與影響兩項策略。
富邦金控積極落實企業社會責任，自新冠肺炎疫情爆發以來，富邦金控即在第一時間依循主管機關指引，率企業之先，建置完成富邦篩檢站，由專業醫事人員駐點執行快篩，並提供所有同仁有薪防疫假、防疫照顧假、婚假及年休假遞延、配發家用快篩試劑、確診慰問金、員工團保「法定傳染病健康保險」等措施，於疫情嚴峻期間，全方面照顧員工健康。更發揮企業當責，協助台灣地方政府及醫療院所抗疫，並透過超越國界的人道救助行動，援助海外國家，實踐正向關懷。截至2022年9月，富邦金控及子公司(含基金會)已捐款逾3億元。
富邦金控自2015年啟動「永續經營ESG願景工程」以來，致力推動企業永續轉型，加入多個國際永續組織與倡議：2017年起陸續簽署或承諾遵守赤道原則(EPs)、責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)、責任銀行原則(PRB)等國際準則與規範， 2020年加入世界經濟論壇組織，成為低碳資本市場的驅動者，2022年成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議(Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際永續組織的一員。
今年9月，富邦金控更完成兩項重要永續里程碑，正式成為RE100會員，承諾2040年全球600餘處營運據點將全面使用綠電，不僅是富邦在能源管理之重大突破，加入RE100更能讓富邦藉由會員間的資源分享，汲取國際經驗，提升富邦綠色能源政策之完整性及效益。此外，富邦金控也正式通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，依循嚴格的1.5℃情境，設定自身營運減碳目標，未來將透過自主節能、增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下，降減營運碳排，預計至2030年減碳42%。
富邦金控深耕永續經營，成績有目共睹，除了持續入選DJSI永續指數成分股、新興市場指數成分股之外，更連年在各項國際永續評比中取得佳績，已連續六年入選MSCI永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽；Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險產業第一名。
展望未來，富邦金控將持續力行永續，發揮正向力量，創造社會共好，為環境、為社會、為大眾成就永續可能。
富邦金控連續六年入選道瓊世界指數成分股(DJSI World)，社會面向表現再創高峰，在「保險(INS Insurance)」類別，名列全球第一！（照片來源：富邦金控提供）
台北富邦銀行不遺餘力推動金融平權，為全台首家推出手語翻譯服務之銀行。（照片來源：富邦金控提供）