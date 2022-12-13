野柳國小結合在地特色 打造「水藍奇石」海洋風健康中心

新北重視學生傷病處理環境， 每年補助學校健康中心經費，2019-2022年期間，挹注約625 萬元改造11所學校健康中心、約1,019萬元充實健康中心設備 ，以營造各校設備齊全、動線分明、 便於照護傷病且溫馨的健康中心。教育局長張明文今(13)日至野 柳國小關心具海洋風格的健康中心，並了解「校園通APP-寶貝i 健康」的功能及強調傷病處理數位化的重要性。

教育局表示，野柳國小新設置健康中心接受教育局補助經費於今年暑 假完工啟用，外部設計融合在地海洋主題，內部則以淺藍色為基地。 新改造的「水藍奇石」海洋風健康中心內部空間像海底世界， 簡單清爽，動線分明也更寬敞了。

野柳國小校長張錦霞表示，2002年初校舍改建， 為便於處理學生傷病，擇鄰近學生教室的海景樓2樓的位置作為健康 中心，今(2022)年經中央及教育局到校會勘， 發現健康中心僅有半間教室大，面積不足以設置儲藏空間， 許多衛教教材、防疫物資、耗材設備等疊放在狹小的空間， 導致動線不良，感謝教育局補助野柳國小大力改造健康中心，改善學 生傷病照護環境。

野柳國小非常重視學生的健康安全及衛教素養， 挑選學生擔任健康中心的小小護士協助護理師處理學生傷病； 每個月搭配健康促進主題衛教宣導，利用巧思設計闖關體驗活動， 邀請學生在下課時間到健康中心闖關。今(13)日學校吳秋慧護理 師利用新北教育局開發的「校園通APP-寶貝i健康」 進行衛教宣導，校內小小護士帶領同學進行急救快問快答及CPR實 作闖關，不僅提升學生對於急救的衛教認知， 更豐富健康中心衛教學習新風貌。

五年級小小護理師籃世瑞說，謝謝護理師教我們簡單包紮、 消毒擦藥和操作CPR，能為同學們服務很開心， 也提醒大家遊戲時要注意安全。另一位五年級小小護理師張芸婕說，他們會和護理師一起設計健康闖關活動，這週是急救學習， 希望大家都能闖關成功，學會救人和自救。

教育局長張明文表示，新北自2021年7月首創打造新北校園通AP P「寶貝i健康」，家長只要透過手機下載APP， 就能隨時查看孩子身高、體重、視力等基本健康紀錄， 也包含醫療院所到校幫孩子健康檢查的結果及學校檢測的體適能紀錄 ，並貼心提供就醫建議及衛教資訊，此為「 新北學生健康數位轉型方案1.0」。教育局將於2023年升級為「 新北學生健康數位轉型方案2.0」， 推動學生傷病資訊全面數位化，親師生藉由校園通APP快速掌握學 生在校發生傷病狀況，透過大數據歸納分析成校園安全疑慮熱點圖， 運用找出學生易發生傷病地點，並研擬預防策略， 建構更安全的校園環境。