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印尼新法禁婚外性行為嚇壞觀光客 峇里島急澄清：遊客別怕，不罰

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/13 17:09
峇里島一座廟宇（圖／Unsplash_Harry Kessell）

峇里島一座廟宇（圖／Unsplash_Harry Kessell）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印尼上週通過備受爭議的刑法修正案，婚外性行為視為違法，甚至面臨牢獄之災。此法一出，國內外譁然，憂心產業受到衝擊，官方立刻跳出來喊話，遊客勿驚，請放心到此一遊。

綜合BBC半島電視台報導，根據修正條文，同居者若遭定罪，刑期六個月，婚外性行為者可關上一年，新法預計三年後上路。印尼信奉伊斯蘭教的穆斯林占大宗，此法的通過反映了保守勢力抬頭。

新法理論上適用本國與外國籍人士，因此有意造訪的觀光客，格外憂心。為此，觀光勝地峇里島省長柯斯特（Wayan Koster）緊急滅火，表示峇里島不會查驗旅客的婚姻狀態，「峇里島還是那個能提供舒適與安全旅遊體驗的峇里島。」印尼副司法部長也承諾，不會起訴外籍人士，請大家安心前來。

況且，依據法令，唯有當事人的父母、配偶、子女可檢舉婚外性行為或同居等違法情事，觀光客較無須擔憂。

官員急著澄清，情有可原，畢竟觀光業也是印尼一大經濟支柱，2019年就有逾1,600萬人次造訪該國。隨著新冠肺炎（COVID-19）威脅降低，各國無不試圖抓緊後疫情旅遊商機，此法實在來得不是時候。印尼雖為世界上最大的穆斯林國家，峇里島人口主要信奉印度教。2019年，該熱門景點迎來了630萬名旅客，在疫情肆虐下，2021年掉到僅剩數十人。

印尼旅宿業者紛紛表達了關切，最大遊客來源國澳洲，亦要求印尼官方闡明立場，維護國人權益。聯合國與人權團體也批評此法導致印尼人權倒退，對女性、宗教少數族群及LGBTQ人士傷害更巨。

此外，婚外性行為鬧出的爭議最大、引發的討論最熱烈，但這只是本次修法的一環。印尼國人憂心，其他法條的傷害力恐怕更不容小覷，如禁止叛教，而污辱總統、副總統、國家機關、國旗之行為也都將成為罪行。

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更新時間 : 2022-12-13 18:01 GMT+08:00

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