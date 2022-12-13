Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

中華電信最強資安服務再升級　月付45元起上網好安心

「防駭守門員」、「色情守門員」及「上網時間管理」三大最強資安服務

By 台灣英文新聞
2022/12/13 17:05
中華電信最強資安服務再升級，提供行動及居家網路安全環境，月付45元起上網好安心。（照片來源：中華電信提供）

中華電信最強資安服務再升級，提供行動及居家網路安全環境，月付45元起上網好安心。（照片來源：中華電信提供）

隨著國內上網普及率持續升高，網路資安成為消費者關切的議題，依媒體報導民眾線上申辦旅遊許可證或趁優惠檔期進行網路購物，一不小心就陷入詐騙陷阱；中華電信以業界最優的網路技術能力及資通訊人才，打造「防駭守門員」、「色情守門員」及「上網時間管理」三大最強資安服務，提供消費者行動及居家網路安全環境。

中華電信「防駭守門員」、「色情守門員」資安服務受廣大消費者的信賴，統計今年1月至11月「防駭守門員」每月平均成功攔阻資安詐騙風險達1.4億次、「色情守門員」每月平均阻攔色情、暴力、毒品等六大不良網站連線達4.2億次，此外，「上網時間管理」服務，協助家長解決兒少連網時間、避免網路成癮，成為守護兒少的利器。

中華電信資安服務再升級，下載「中華網安助手App」立即整合管理三大資安服務，透過APP即時獲知最新資安事件，提醒用戶留意詐騙訊息、提供影音串流、社群媒體、購物網站等過濾類別方便客戶管理；家長亦可透過APP隨時調整兒少上網時間。

中華電信提供資安守護服務，確保行動網路、居家寬頻連網安全

中華電信「防駭守門員」申請後不需下載安裝軟體及設定，即可開啟防衛連網安全，24小時自動辨識詐騙網址，有效阻擋惡意網站、過濾釣魚詐騙網頁及簡訊，並且根據資料庫遏阻勒索病毒及網路駭客攻擊，減少電話號碼、信用卡、會員資料等個資外洩風險，搶先預防，避免受駭。

「色情守門員」完美協助家長保護兒少的上網安全，攔阻色情、暴力、毒品等六大類不良網站資訊，並提供影音、社群及購物等網站管控功能，避免兒少誤觸有害內容造成不良影響；「上網時間管理」協助家長進行小朋友連網的時間管控。此外，行動版的上網時間管理服務，除提供單一號使用的個人版外，亦可同時提供設定3個門號管理的家庭版優惠，方便家長輕鬆掌握全家大小的上網時間。

中華電信上網資安服務，年終再享加碼優惠，即日起至12月31日止，於網路門市線上申請「色情守門員」、「上網時間管理」、「防駭守門員」任一年約方案，即享每月最低45元起優惠，還有機會再抽最高1,000點Hami Point及獲贈百元購物金。

更新時間 : 2022-12-13 18:01 GMT+08:00

最受歡迎

【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
台北市長當選人蔣萬安公布首波小內閣名單共10人　首見女性都發局長
台北市長當選人蔣萬安公布首波小內閣名單共10人　首見女性都發局長
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
美國流感病例破1300萬人　醫：台灣連日低溫　最快下周疫情大爆發
美國流感病例破1300萬人　醫：台灣連日低溫　最快下周疫情大爆發
俄烏戰爭終結有望？烏克蘭總統一日會三國總統 外交努力如火如荼
俄烏戰爭終結有望？烏克蘭總統一日會三國總統 外交努力如火如荼