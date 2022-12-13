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減塑愛地球省5元！肯德基推「減塑循環杯」免費租借服務　台灣10家門市搶先登場

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/13 16:03
肯德基即日推出「減塑循環杯」及「內用環保杯」服務，新北10家門市與好盒器合作「減塑循環杯」租借服務。（業者提供）

肯德基即日推出「減塑循環杯」及「內用環保杯」服務，新北10家門市與好盒器合作「減塑循環杯」租借服務。（業者提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）隨著環保意識抬頭，除了麥當勞有內用杯，肯德基近期也推出「減塑循環杯」及「內用環保杯」服務，由10家雙北門市搶先推出活動試水溫，其他縣市的民眾也別失望，肯德基保證2023年起提供循環杯的門市將以倍數成長。

積極推動環保減塑行動的肯德基已於6月5日起在全台門市推出「自備飲料杯現折5元回饋活動」，凡自備飲料杯到肯德基全台門市消費購買飲料，每杯直接現折5元。

即日起更加碼推出「減塑循環杯」及「內用環保杯」服務，新北10家門市與好盒器合作「減塑循環杯」租借服務，採用其借用歸還服務系統，借用完全免費。在店內借用的減塑循環杯，除第一次無額外折扣外，後續於肯德基任一門市使用該循環杯，將視同自帶飲料杯，每杯飲料均可現折5元。而內用環保杯，因為是店內提供，無法享有現折5元優惠。

減塑循環杯提供660ml、480ml兩種規格，皆符合國家食品器具檢驗標準，並以符合衛生安全要求進行專業清洗流程，每半年至少委外檢驗一次，希望藉此帶動更多民眾認識與運用減塑循環杯服務。而此10家門市也將提供可重複使用的內用環保杯，取代一次性紙杯，不需額外借用減塑循環杯。

減塑愛地球省5元！肯德基推「減塑循環杯」免費租借服務　台灣10家門市搶先登場持「減塑循環杯」至全台肯德基門市消費，每杯可現折5元 。（業者提供）

  • 服務門市：

台北萬大－台北市萬華區萬大路 286 號
士林文昌－台北市士林區中正路 351 號
天母中山－台北市士林區中山北路六段 748 號
文山木柵－台北市文山區木柵路三段 82 號
文山興隆－台北市文山區興隆路三段 9 號
永和中正－新北市永和區中正路 294 號
永和中山－新北市永和區中山路一段 173 號
新莊輔大－新北市新莊區中正路 516-3 號
三重重新二－新北市三重區重新路二段 1-1 號
淡水中山二－新北市淡水區中山路 24 號

  • 肯德基減塑循環杯服務門市借用步驟如下：
  1. 加入好盒器LINE(搜尋：@goodtogo)並綁定手機成為會員
  2. 點餐時告知使用減塑循環杯 (線上點餐於送出訂單前備註告知，自助機點餐至櫃台告知)
  3. 取餐時於好盒器LINE官方帳號的 [選單] → [店鋪借杯]
  4. 掃描杯身QRcode (亦可切換輸入店家編號後，再輸入容器編號)
  5. 向店員出示完成畫面 (取餐時領取循環杯與飲料)
  • 消費者歸還減塑循環杯步驟如下：
  1. 清除杯內廚餘過水沖洗
  2. 點選好盒器LINE中地圖選單，搜尋借還站點
  3. ３天內歸還至合作店鋪或自助歸還站後即完成
    *減塑循環杯一次借用期限為3天，每位用戶最多同時持有6個借用的杯子，若逾期未歸還，用戶會被暫時停權，直到歸還所有逾期的杯子才會復權，復權後可立即再借用新的杯子。

詳情請前往肯德基減塑循環杯說明頁面 查詢。

減塑愛地球省5元！肯德基推「減塑循環杯」免費租借服務　台灣10家門市搶先登場
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內用環保杯
減塑循環杯

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