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〈投資理財〉除了台積電 2023可望發光的台灣電子科技上市櫃公司

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2022/12/13 14:29
2023可望發光的台灣電子科技上市櫃公司 (圖片/PIXABAY)

2023可望發光的台灣電子科技上市櫃公司 (圖片/PIXABAY)

最近華倫巴菲特積極佈局亞洲股市，大力買進日本五大商社，眼光精準，價格翻倍大漲，接著他又大舉投資台積電ADR，金額達新台幣1271億元，震撼資本市場，結果引來貝萊德跟進，投資金額達80億美元，接著老虎基金、量子基金、橋水跟進，預料護國神山將成為國際資本巿場追逐的好標的。

台積電赴美設廠，本月7日凌晨在美國亞利桑納州鳳凰城Fab 21廠，舉辦首批機台設備到廠儀式，宣布將開始興建第二期，並導入3奈米製程，創辦人張忠謀說，他過去就夢想在美國設廠，現任董事長劉德音延續了他的夢。

劉德音說，Fab 21第一期及第二期完工滿載後，年產能特將逾60萬片晶圓，可帶來年營收100億美元，該座晶圓廠是全美最環保的半導體製造廠，應用最先進的製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗運算產品，對於台積電未來全球化發展，有相當大的幫助。

外資分析師總有人喜歡錦上添花，現在有人喊台積電每股有千元的價值，不過投資人應保持理性，不宜追高殺低，還需要靜觀後續半導體產業景氣的發展。長期而言，台積電正向發展應該是可以肯定的。

最近美元指數回落，有利台股穩定發展，台灣電動車產業也正如火如荼開疆闢土，二極體大廠朋程宣布，投資7.36億元，取得晶圓代工廠茂矽19000張持股，亦即已擁有30.05%股權，成為第一大股東。朋程此舉用意應該是發展車用晶片市場佈局，爭取電動車商機，企圖心強烈，可見一斑。

茂矽之所以吸引朋程入股，主因是目前佈局的氮化鎵（GaN）等第三代半導體市場，朋程希望藉此整合現有的二極體產品，有利於未來開發電動車、充電椿等相關市場。茂矽計劃明（2023）年，繼續擴大氮化鎵機台設備，目標正是歐美、中國、台灣市場等全球供應鏈。2024年再擴大到工控、電動車電源商機，增加第三代半導體機台設備的投資。

朋程目前9成營收來源是車用整流二極體，且鎖定48V功率模組市場，並在IGBT、SiC等模組產品缐，將以混合能源車及電動車等市場為目標，未來將在2024年開始，明顯挹注業績。入主茂矽，對朋程加分作用明顯，最值得關注的是2021年每股獲利1.58元、2020年每股獲利1.42元，2022年前3季每股獲利已有3.2元，營運績效大增。

另外值得重視的是沈寂已久的光學股大立光，明（2023）年可能會有爆發性的突破，蘋果新機iPhone 15 Pro Max將首度配置新型潛望式鏡頭，正是大立光底部翻身的機會，預料將有機會重返榮耀，再創高峰。

潛望式鏡頭其實早在7年前，華碩推出Zenfone Zoom，就與日本Hoya合作，初次採用，中國華為與Oppo先後推出搭載具有5倍光學變焦的潛望式鏡頭，深受矚目，並已成為三星及中國等非蘋手機行銷的祕密武器。但是因為中美貿易戰，打亂長焦距鏡頭的佈局，使得大立光有長達4年的「失焦」沒落期，直到最近才又獲蘋果的重視。

據估計，蘋果如果明年將手機鏡頭改為折射光路的潛望式鏡頭，明年下半年的營收，將至少增加28億元，如果市場反應好，將會吸引其他品牌跟進，將會帶動大立光未來重回股王寶座的機會。
今年全球景氣衰退，智慧型手機銷售不如預期，潛望式鏡頭的改革，成為新賣點，以蘋果向來對技術嚴格的要求，未來配備的「G+P」混合鏡頭設計，潛望鏡頭成本及配置組裝，難度都非常高，大立光已斥鉅資，全力研究雜訊光技術，有望包辦全鏡頭組及稜鏡的鍍膜製程，未來可能成為蘋果濳望式鏡頭的獨家供應商。

光學鏡頭的改革，將延伸到車用及元宇宙的使用，台灣鏡頭廠玉晶光、亞光、今國光、先進光，佳凌、保勝都摩拳擦掌，準備迎接大商機的來臨，投資人可以拭目以待，靜待台灣另一波科技股創新商機的來臨。

台灣除了台積電，還有其他亮眼電子科技上市櫃公司同樣值得重視，投資人不妨用功挖寶，定有不錯收獲。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
台積電
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