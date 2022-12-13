12/13台灣增17,168例COVID-19：17,118例本土個案、50例境外移入、12例死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增17,168例COVID-19確定病例，分別為17,118例本土個案及50例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。



指揮中心表示，今日新增之17,118例本土病例，為7,838例男性、9,265例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,750例)，臺中市(2,235例)，高雄市(2,107例)，桃園市(1,705例)，臺北市(1,660例)，臺南市(1,542例)，彰化縣(1,026例)，屏東縣(531例)，新竹縣(511例)，新竹市(489例)，苗栗縣(468例)，雲林縣(408例)，南投縣(294例)，嘉義縣(293例)，宜蘭縣(274例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(187例)，基隆市(144例)，金門縣(110例)，臺東縣(99例)，澎湖縣(49例)，連江縣(3例)。



指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、8例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月1日至12月5日，死亡日期介於11月21日至12月9日。





指揮中心說明，今日新增50例境外移入個案中，為22例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、美國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日期介於今年11月12日至12月11日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,498,195例確診，分別為38,354例境外移入、8,459,787例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,722例COVID-19死亡病例，其中14,705例本土，另17例為境外移入。

12/13台灣增17,168例COVID-19：17,118例本土個案、50例境外移入 另有12例死亡