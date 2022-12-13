捷克眾議院議長傳３月來訪　外交部：有確切訊息會對外說明

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）捷克眾議長艾達莫娃傳有意在明（2023）年3月底訪台，外交部發言人歐江安今（12）日表示，外交部一向歡迎理念相近國家友人來訪與我國進行交流與互動，待有確切訊息將主動對外說明。

台灣與捷克關係日益熱絡，交流有成。前有捷克參議院長韋德齊（Miloš Vystrčil）於2020年訪問台灣，在立法院高呼「我是一個台灣人」，後有我國立法院長游錫堃於今年7月出訪捷克。

日前捷克媒體報導，艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）有意在明年3月底率國會及工商團體訪台，並強調訪團意在表達對台灣的明確支持，因台灣遭受來自中國日益惡化的威脅。

外交部發言人歐江安表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，彼此共享自由民主與人權價值，近年在政治、經貿、科技及文化等領域交流密切，高層互訪也相當頻繁。捷克國會參議長韋德齊（Miloš Vystrčil ）在2020年8月底率重要訪團進行歷史性訪問，完成已故捷克前參院議長柯佳洛(Jaroslav Kubera)的遺願，成為捷克1989年民主化後訪問台灣的最高層級官員；韋德齊參議長並受邀在立法院發表震撼人心的「我是台灣人」演說，獲得朝野立委全場起立喝采，為台捷友好關係樹立新里程碑。

歐江安強調，外交部一向歡迎理念相近國家友人來訪與我國進行交流與互動，待有確切訊息將主動對外說明。外交部樂見台捷雙方透過各種層級與領域的互訪，提升雙邊對話及交流，深化各項議題的合作，以進一步提升雙邊友好關係，共同打造全球民主夥伴的團結韌性。