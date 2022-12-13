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金正恩餽贈豐山犬遭南韓前總統棄養 二犬終覓得新家

青瓦臺換主人，寵物也得找新主人

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/13 12:32
金正恩贈與文在寅的一對豐山犬，小熊與松江，將在光州動物園度過餘生（圖／美聯社）

金正恩贈與文在寅的一對豐山犬，小熊與松江，將在光州動物園度過餘生（圖／美聯社）


（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）四年前，兩韓關係趨緩，北韓領導人金正恩贈與了南韓前總統文在寅一對北韓國犬豐山犬，不料隨著政權輪替，青瓦臺換了主人，狗兒也頓時失去依靠。在文在寅決定棄養後，這兩隻狗終於有了新家：光州動物園。

這兩隻白色的豐山犬，名為松江（Songgang）與小熊（Gomi），是2018年兩韓交好、雙方會面時，金正恩餽贈文在寅的禮物。然而，今年5月，南韓迎來保守派新總統尹錫悅，屬於自由派陣營的文在寅，將這一對「國有資產」帶回私宅照養後，卻傳出照顧經費無著的窘境。

根據美聯社，文在寅11月決定不再續養，理由是當今政府不願提供金援，狗兒何去何從即引發關注。經協調後，二犬的新住所終於有了著落，即光州政府經營的一處動物園。光州市長12日帶著兩條狗兒亮相，他在活動中說道，「小熊與松江是和平的象徵，也是南北韓和解與合作的象徵。我們會好好養牠們，如同澆灌和平的種子。」

這一對犬隻赴南韓生活後，誕下六隻子嗣，其中一隻已於2019年送至光州動物園。其餘五隻，則分由其他動物園或公家機構飼養。

文在寅辦公室先前指控尹錫悅政府，不願支付狗兒的飼料與醫療支出。官方駁斥了此一指控，指金援相關議題仍在討論中。由於這二犬屬於國有資產，韓媒推估，每個月照料費用高達250萬韓元（新台幣58,722元）。

文在寅任內，致力推動南北韓和解，當時美國總統川普與金正恩的世紀川金會，也有他的推波助瀾。無奈如今朝鮮半島去核化努力已宣告失敗，而文在寅也面臨批評，是他的橄欖枝和平政策，縱容了金氏政權，反倒助長其核武計畫。

金正恩之父金正日，也曾於2000年與時任南韓總統的金大中在平壤會晤後，贈其一對豐山犬。當時這兩韓領導人見面，是1948年朝鮮半島分裂以來雙方首次峰會，意義非凡。作為回贈，金大中也送了兩隻南韓特有的珍島犬予金正日。

金正恩餽贈豐山犬遭南韓前總統棄養 二犬終覓得新家
金正恩贈與文在寅的一對豐山犬，小熊與松江，將在光州動物園度過餘生（圖／美聯社）
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