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俄國彈藥告急啟用40年庫存品 Su-35戰機換伊朗無人機與飛彈

伊朗的的飛行員在今年春季前往俄國，接受俄製蘇（Su）-35「側衛」（Flanker）-E戰機的相關訓練，顯示德黑蘭可能將會接收該戰機。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/13 11:40
俄製蘇Su-35戰機（圖／俄國國防部）  

俄製蘇Su-35戰機（圖／俄國國防部）  

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄烏戰爭爆發已近10個月，俄羅斯武器與彈藥庫存銳減，先前更向伊朗購入自殺無人機，並意圖以「空前」軍事支援交換德黑蘭的協助。美國軍方高層表示，俄軍現已啟用老舊彈藥，有的甚至為40多年前庫存。

隨著俄烏戰爭陷入膠著，相較美國等西方國家源源不絕支援烏克蘭軍火，俄國國防庫存也漸漸吃不消。歐亞時報社報導，美國高層官員9日透露，莫斯科以提供「空前」的軍事與技術支援，交換德黑蘭支援俄國推進對烏軍事行動，如提供自殺無人機、向俄國出售數百短程彈道飛彈，以便進一步打擊烏克蘭。此外，俄國還計畫與伊朗合作在俄國境內建立一條無人機產線。

報導指出，所謂對伊朗的空前支援，除了直升機與防空系統，伊朗的飛行員在今年春季前往俄國，接受俄製蘇（Su）-35「側衛」（Flanker）-E戰機的相關訓練，也顯示德黑蘭可能將會接收該戰機。

路透社報導，美國軍方高層12日指出，武器彈藥庫存越發捉襟見肘的俄軍，已經拿出40多年前的庫存彈藥使用，若俄國不使用舊庫存，或對外採購，預估2023年初就會面臨無彈藥可用的窘境。

美國軍高層也指出使用舊彈藥的風險，譬如可能要「祈禱」彈藥能被正常發射、落地能爆炸不會變啞彈。
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更新時間 : 2022-12-13 11:55 GMT+08:00

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