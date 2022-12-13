百萬人血本無歸 美國加密貨幣交易所FTX前CEO巴哈馬被逮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一手釀成加密貨幣交易所FTX破產、致上百萬人血本無歸的前執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried，SBF），在美國檢方的要求下，已於12日在巴哈馬遭到逮捕，料將遭到遣返。

綜合CNN、路透報導，負責調查這起驚天破產案的美國南區地方法院（SDNY），將起訴SBF，惟罪名尚未公布。

SBF創立的FTX，上月爆出流動性危機，11月11日聲請破產，至少百萬名存戶無法取回資金。FTX與姊妹公司自營交易商Alameda Research（AR）不清不楚的金流，涉及100億美元資金，至少10億美元客戶資金「憑空消失」。

從加密貨幣金童淪為過街老鼠的SBF，自事件爆發後，即滯留巴哈馬未歸，原定13日以視訊方式出席美國聯邦眾議院金融服務委員會聽證會，說明FTX崩垮的原委。這一個月來，SBF在接受紐約時報與BBC專訪時，一再推諉，試圖洗清詐騙罪嫌，一派委屈樣，坦言經營不當，風險管理出了問題。「我搞砸了。」

他堅稱無意誆騙客戶，只是行事魯莽，「高估了自身能力」，並否認了秘密轉移資金情事。但當路透詢問下落不明的客戶資金時，這位30歲的前CEO卻只回了「???」。

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接手處理FTX清算事宜的新任CEO、知名破產重組律師雷伊三世（John J. Ray II），在收拾這爛攤子時，不可置信地表示，這座加密貨幣帝國根本沒有應有的企業控管機制與財務紀錄。「顯然是公司大權掌握於少數經驗匱乏、無知人士之手的下場。」

事件留下的一個大問號為，SBF是否在FTX的會計系統裝設了「後門」，使其得以操弄公司的財務紀錄，而不會觸發會計示警機制。在此假設下，SBF疑似將100億美元資金轉移至AR，而其中10億美元人間蒸發。對此，SBF直喊冤枉，稱他連怎麼寫程式都不會。

FTX的內爆，在幣圈引發骨牌效應，許多加密貨幣交易所跟著停止交易，部分則因在FTX持有曝險部位而步上聲請破產的後塵，包括Voyager Digital與Celsius Network。

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