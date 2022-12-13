戰後大轉變！日本新版安保戰略重反擊能力　稱中國「空前的最大戰略挑戰」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本執政聯盟自民黨及公明黨12日召開修訂國家安全保障戰略等國防3文件的會議並達成共識，新版安保戰略主軸為「反擊能力」，並將中國動向描述為對於國際秩序的「空前的最大戰略挑戰」，這也是戰後日本安保政策的重大轉變。

讀賣新聞報導，自民黨與公民黨預定於今（13）日發表草案內容，主軸為擁有「反擊能力」，包括擁有可攻擊他國領域飛彈基地、採購美國製造的戰斧巡弋飛彈等。新版安保戰略指出，考量俄國侵略烏克蘭、中國讓台灣有事的風險增加等局勢變化，日本須具備依賴美軍之餘的自立國防能力。

這是日本2013年制訂安保戰略以來首度進行修訂，更是日本安保政策的重大轉變。除了安保戰略，國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）等的國防3文件將於16日的內閣會議上決定。

經濟新聞、讀賣新聞指出，對於3項國防文件中對中國的看法與措詞，防衛戰略草案原將中國描述為「對我國以及區域住民是威脅」，自民黨主張使用「威脅」一詞，但公明黨認為應審慎以對。最終兩黨保留「威脅」一詞但刪除「我國以及」等字，意在淡化與中日關係的關連。

中央社指出，在新版戰略中，將中國動向描述為對於國際秩序的「空前的最大戰略挑戰」，「中國是美國安全保障的最嚴重挑戰」，也呼應了美國10月公布的國家安全戰略，將中國定位為美國最重大的地緣政治挑戰。