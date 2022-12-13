Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

戰後大轉變！日本新版安保戰略重反擊能力　稱中國「空前的最大戰略挑戰」

這是日本2013年制訂安保戰略以來首度進行修訂，更是日本安保政策的重大轉變。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/13 10:07
日本新版安保戰略中，將中國動向描述為對於國際秩序的「空前的最大戰略挑戰」。圖為日本自衛隊演習示意圖。（圖／picture alliance...

日本新版安保戰略中，將中國動向描述為對於國際秩序的「空前的最大戰略挑戰」。圖為日本自衛隊演習示意圖。（圖／picture alliance...

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）日本執政聯盟自民黨及公明黨12日召開修訂國家安全保障戰略等國防3文件的會議並達成共識，新版安保戰略主軸為「反擊能力」，並將中國動向描述為對於國際秩序的「空前的最大戰略挑戰」，這也是戰後日本安保政策的重大轉變。

讀賣新聞報導，自民黨與公民黨預定於今（13）日發表草案內容，主軸為擁有「反擊能力」，包括擁有可攻擊他國領域飛彈基地、採購美國製造的戰斧巡弋飛彈等。新版安保戰略指出，考量俄國侵略烏克蘭、中國讓台灣有事的風險增加等局勢變化，日本須具備依賴美軍之餘的自立國防能力。

這是日本2013年制訂安保戰略以來首度進行修訂，更是日本安保政策的重大轉變。除了安保戰略，國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）等的國防3文件將於16日的內閣會議上決定。

經濟新聞、讀賣新聞指出，對於3項國防文件中對中國的看法與措詞，防衛戰略草案原將中國描述為「對我國以及區域住民是威脅」，自民黨主張使用「威脅」一詞，但公明黨認為應審慎以對。最終兩黨保留「威脅」一詞但刪除「我國以及」等字，意在淡化與中日關係的關連。

中央社指出，在新版戰略中，將中國動向描述為對於國際秩序的「空前的最大戰略挑戰」，「中國是美國安全保障的最嚴重挑戰」，也呼應了美國10月公布的國家安全戰略，將中國定位為美國最重大的地緣政治挑戰。
日本
日本安保戰略
中國
國家防衛戰略
反擊能力
自民黨
公明黨

相關新聞

中國補件需標「鳳梨酥配方比例」 佳德糕餅：涉商業機密放棄補件
中國補件需標「鳳梨酥配方比例」 佳德糕餅：涉商業機密放棄補件
2022/12/12 18:59
解封缺配套　中國民眾湧入發燒門診、救護車需求增　專家估：3至4周後新冠感染高峰將至
解封缺配套　中國民眾湧入發燒門診、救護車需求增　專家估：3至4周後新冠感染高峰將至
2022/12/12 18:36
2022年日本年度漢字代表出爐　「戰」反映出動盪不安的一年
2022年日本年度漢字代表出爐　「戰」反映出動盪不安的一年
2022/12/12 17:29
小三通停航3年、金門酒品又遭禁　台灣立委陳玉珍赴廈門溝通解套
小三通停航3年、金門酒品又遭禁　台灣立委陳玉珍赴廈門溝通解套
2022/12/12 10:34
〈財經主筆室〉台積電恐變「美積電」？「去台化」流言四起
〈財經主筆室〉台積電恐變「美積電」？「去台化」流言四起
2022/12/12 09:40

更新時間 : 2022-12-13 10:24 GMT+08:00

最受歡迎

【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
【卡位要趁早】新北歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場！壓軸為動力火車 明大咖卡司順序曝光
台北市長當選人蔣萬安公布首波小內閣名單共10人　首見女性都發局長
台北市長當選人蔣萬安公布首波小內閣名單共10人　首見女性都發局長
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
Netflix韓劇「命定之人」　10個你所不知道的幕後小花絮
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
俄烏戰爭終結有望？烏克蘭總統一日會三國總統 外交努力如火如荼
俄烏戰爭終結有望？烏克蘭總統一日會三國總統 外交努力如火如荼
美國流感病例破1300萬人　醫：台灣連日低溫　最快下周疫情大爆發
美國流感病例破1300萬人　醫：台灣連日低溫　最快下周疫情大爆發