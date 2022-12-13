網美必去！台灣最高秘境花園浪漫登場　台北101四大耶誕主題超好拍　

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）台北101推出史上為期最長、 內容最豐富的雙跨年系列活動「新年驚豔101」，從耶誕節、 跨年一路嗨到農曆新年與元宵節。

首次以101棵精品等級的諾貝松、 檀香柏以及銀柏，搭配鑽石、珍珠、 紅寶石以及璀璨水晶球等精緻奢華吊飾，並結合象徵和平的北極熊、 代表高貴的白色孔雀、熱情的火紅兔兔、 可愛討喜的精品萌兔以及代表女性溫柔的粉紅色系羽毛、 珍珠等創意，打造四大耶誕主題情境-原木大地色系的「絢麗森林」 、高貴雪白色系的「閃耀之冬」、搶眼火紅的「樂遊耶誕」、 以及高貴粉紅色系的「甜夢之城」。

101棵精品級聖誕樹分布從B 1到101F，於每一處皆帶給民眾不同的驚喜與浪漫；此外， 於購物中心四樓都會廣場，今年由Cartier設計高達12公尺 高的巨型耶誕樹，搭配矚目LED特製霓虹燈及彰顯迷人魅力的美洲 豹豹頭，成為民眾耶誕必踩打卡點。



戶外燈飾玫瑰光廊(圖/台北101)



Dior 於松智廣場打造無限之夢耶誕裝置(圖/台北101)

這場在商場館外精心打造出絕美的「尋找奇蹟之旅」， 炫爛亮麗的燈飾一路將台北101館外點亮， 帶來最浪漫溫馨的氛圍，包含「玫瑰光廊」、尊貴亮眼的夜晚主角「 夢幻馬車」、璀璨亮眼的「火樹銀花」、「Dior無限之夢耶誕樹 」及「Harry Winston祈願聖誕樹」，值得一提的是，矗立於商場入口的「 Dior無限之夢耶誕樹」，出自羅馬藝術家Pietro Ruffo之手， 以高達十公尺光彩燦爛的羅盤玫瑰及大量花卉點綴， 呈獻如夢似幻的耶誕裝飾，璀璨點亮台北101購物中心的佳節氛圍 。



秘境花園之旅(圖/台北101)

台北101觀景台祭出10大高空打卡點「秘境花園之旅」， 美不勝收的藝術裝置閃耀全台至高點，搶鏡登場！ 今年更攜手格林文化打造「耶誕雲端故事屋」， 不僅將故事屋施展魔法成裝滿各國耶誕圖書的溫馨聖誕小屋， 讓親子共讀有了全新的體驗，假日更有耶誕老公公出沒， 陪伴孩子分享耶誕節的故事，邀請大小朋友來報名參加。

台北101與楊英風美術館攜手策畫「慶‧相逢」 - 楊英風‧楊奉琛特展；這趟「歡慶相逢之旅」，以跨年、春節、 燈會三大節慶為策展靈感， 展出楊英風及楊奉琛二位台灣雕塑大師跨時代的雕塑及版畫， 透過熱鬧、豐富的視覺色彩呈現歡樂的節慶氛圍。

12月每周周末下午兩點到四點，於5樓觀景台互動長廊舉辦「 耶誕搖擺爵士樂 Let’s dance」，由台灣歌手劉俐及加拿大籍吉他手Ben Holt領軍的台北 101爵士多重奏， 運用不同的樂器組合詮釋歷史中最偉大的美國爵士演唱名家作品， 一探爵士世界的奧妙。

此外，民眾更有機會捕獲台北101四大超可 愛吉祥物的身影。89樓觀景台則於每周六日下午推出「躍上雲端 耶誕新年弦樂會」邀請19所國中小學及大學弦樂團共襄盛舉慶佳節 ，以悠揚音樂陪伴大小朋友們一同過耶誕，現場還有台北101明星 吉祥物Damper Baby一起同歡，為歲末增添更多美好幸福回憶！

台北1 01於Facebook募集民眾的心願，從12/5開始，只要您到台北101 Facebook粉絲專頁留下新年願， 就有機會讓世界看見你的夢想登上台北101外牆T-Pad上， 與全世界一同見證您的願望與祝福！