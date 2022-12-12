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中國又禁台灣食品進口　因資料未送件？食藥署澄清：業者可追蹤進度

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 20:40
食藥署提供

食藥署提供

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中國日前無預警暫停台灣食品進口，網傳協助業者送件審查的衛福部食藥署「把一百多家業者送的資料束之高閣」，對此，食藥署今（12）日鄭重聲明，業者遞件後，無論是推薦註冊或是自行註冊，業者皆可全程掌握我國提交註冊資料的遞件進度，絕無網路所稱沒有送件的不實謠言。

根據食藥署聲明稿，此次被暫停進口的105家水產品業者，在今年6月30日前就已依中國指定期限，經由食藥署遞交給中國海關總署。後續中國在8月1日提供的註冊資料審查結果，說明已獲在華註冊編號的業者，註冊資料尚有欠缺，如業者仍有輸銷意願，中國將在其提供補件資料審查前，保留業者之輸出資格至8月31日。

食藥署為維護業者輸銷權益，經過跨機關合作，積極洽詢業者補件，在8月31日將全數105家已補件之註冊資料再次遞交中國。

食藥署說明，透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞交業者註冊文件後，屬推薦註冊者，會立即發函予業者或主責機關，告知遞交中國的時間；屬自行註冊者，則在輸銷平台輸中專區，業者可立即查詢案件進度，隨時追蹤遞件日期。絕無網路訊息所稱食藥署將百餘件束之高閣的不實謠言。

食藥署輸中專區會隨時公布最新且正確的資訊，食藥署鄭重呼籲，凡有意願輸銷者，請至輸中專區查詢，業者有任何問題及需求，食藥署全力協助！切勿聽信不實謠言，以免影響自身權益。

中國又禁台灣食品進口　因資料未送件？食藥署澄清：業者可追蹤進度中國又禁台灣食品進口　因資料未送件？食藥署澄清：業者可追蹤進度

更新時間 : 2022-12-12 22:12 GMT+08:00

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