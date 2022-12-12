「無敵鐵金剛」成絕響！日本「動畫歌王」水木一郎病逝　享壽74歲

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）有「動畫歌王」之稱的日本歌手水木一郎6日因肺癌病逝，享壽74歲。他上個月還坐著輪椅上獻唱「無敵鐵金剛」主題曲，誓言「唱到死為止」，如今傳來噩耗，令粉絲難過不已。

綜合媒體報導，水木一郎（本名早川俊夫）所屬的經紀公司今（12）日於官網表示，水木一郎在12月6日下午6時50分因肺癌病逝，很感謝一路支持他的大家。應家屬要求，葬禮僅近親參加，而告別晚會將與家屬協商後舉行。

去（2021）年4月水木得知罹患肺癌後，多次進出醫院接受化療、藥物治療，今（2022）年6月再度動手術， 7月對外公開病況時，已肺癌第4期。積極抗癌1年7個多月，癌細胞仍轉移到腦部、淋巴節等處，12月6日送醫急救後不幸逝世。

水木病情嚴重時仍堅持不退休，要唱到最後，持續接受治療和復健，最後的表演就是11月現身日本歌手協會舉辦的「第49屆歌謠祭」，當時他坐著輪椅上、笑容滿面的獻唱「無敵鐵金剛」主題曲，敬業精神讓人欽佩。

他生前唱過的動畫歌曲、特攝劇主題曲共逾1200首，包括「大魔神」、「宇宙騎士」、「假面騎士」、「超級戰隊系列」、《無敵鐵金剛》、《巴比倫2世》等。