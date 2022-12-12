中國補件需標「鳳梨酥配方比例」 佳德糕餅：涉商業機密放棄補件

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）三立新聞報導知名鳳梨酥店家「佳德糕餅」放棄向中國補件，因為對方要求「廠房設定」、「鳳梨酥配比」，牽涉到商業機密，同樣被列入「暫停進口」的業者名單中。由於許多廠商認為「被刁難」，因此這一波2400家名單中，高達1800家都沒補件意願。

根據三立新聞網，佳德糕餅已輸出中國一年，今年初佳德糕餅被中方要求補件，老闆娘表示，申請很容易，但補件感覺像被刁難，且明明期限還未到。對此，佳德糕餅店長張教盈表示，補件內容牽涉到公司廠房多大，還有鳳梨酥配比的問題，像糖加多少、奶油比例如何，上級擔憂商業機密外洩。

佳德糕餅業者表示，補件實在太麻煩，乾脆放棄中國市場，畢竟疫情解封，旅客早已回流。另外報導指出，其他糕餅店家如郭元益，也表示中國銷售占比不高「我們最大（占比）大概出口都是美國、加拿大、還有日本。它（中國）對我們一點都沒有影響到業績，不構成威脅。」

不過其他可能受影響的糕餅業者，已透過糕餅全國聯合會對外表示希望政府能協助業者媒合其他國際通路，分散風險。部份糕餅烘焙業者從去年中國提出新規範起，為避免受單一通路影響，已逐漸開始減少出口至中國市場，分散通路至東南亞、 美國等受到的影響較小。

至於台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品，以及酒類與飲料等產品同樣被中國暫停進口，財政部長蘇建榮今（12日）表示，台灣一年出口到中國的酒類產品約新台幣37億元，目前受影響大約在10億元以內。

蘇建榮也表示，許多廠商進入中國被要求技術移轉，被中國盜用技術，中國各種非關稅障礙等措施，對廠商而言風險非常大，且台灣和中國都是WTO（世界貿易組織）會員國，應該要依據WTO規範進行協商，不能以非關稅的貿易障礙來阻礙，這已經違反WTO規範。