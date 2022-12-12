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太懷舊啦！電影《尖峰時刻4》預計2023年上映 原班人馬將重現經典笑料

根據外媒，《尖峰時刻4》預計在2023年3月24日上映，今年68歲的成龍在紅海電影節中向媒體證實了這部片真的會推出的消息。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/12/12 18:41
成龍與當年另一位男主角——好萊塢影星克里斯塔克（Chris Tucker）一起手比「4」。（截圖自社群媒體）

成龍與當年另一位男主角——好萊塢影星克里斯塔克（Chris Tucker）一起手比「4」。（截圖自社群媒體）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）成龍參與演出的美國喜劇電影《尖峰時刻》（Rush Hour）是許多人的童年回憶，日前成龍於沙特舉辦的紅海電影節（Red Sea Film Festival）中證實，《尖峰時刻》第四集已在籌備階段，外媒預測上映時間為2023年3月24日。

正在如火如荼籌備的《尖峰時刻4》與第一集相隔25年，和上一集則差15年，這部超經典喜劇電影前三集帶給全球影迷許多笑料，尤其是因成龍出演男主角，也讓這部片在華人地區中大受歡迎。

根據外媒，《尖峰時刻4》預計在2023年3月24日上映，今年68歲的成龍在紅海電影節中向媒體證實了這部片真的會推出的消息。而在社群媒體上，成龍與當年另一位男主角——好萊塢影星克里斯塔克（Chris Tucker）一起手比「4」的合照也證實了，在最新系列中兩人將會同台演出。

劇情部分，媒體透露仍會與前三集一樣，成龍和克里斯塔克分別飾演香港警探李探長，和洛杉磯警察局 (LAPD) 警探詹姆斯卡特。至於原導演布萊德雷納(Brett Ratner)因涉嫌性騷擾6名女性，不確定是否會繼續執導《尖峰時刻4》。

另外，也將參與這部最新電影的其他演員包含日本電影金像獎真田廣之（Sanada Hiroyuki）、法國名模Noemie Lenoir、波蘭導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）、Mia Tyler、黑亞當（Black Adam）演員Sarah Shahi等。報導指出，外界也流傳前拳擊世界冠軍麥克泰森（Mike Tyson ）也將參與《尖峰時刻4》。
尖峰時刻
喜劇電影
成龍

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更新時間 : 2022-12-12 19:10 GMT+08:00

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