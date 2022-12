太懷舊啦！電影《尖峰時刻4》預計2023年上映 原班人馬將重現經典笑料

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)成龍參與演出的美國喜劇電影《尖峰時刻》(Rush Hour)是許多人的童年回憶,日前成龍於沙特舉辦的紅海電影節(Red Sea Film Festival)中證實,《尖峰時刻》第四集已在籌備階段,外媒預測上映時間為2023年3月24日。

正在如火如荼籌備的《尖峰時刻4》與第一集相隔25年,和上一集則差15年,這部超經典喜劇電影前三集帶給全球影迷許多笑料,尤其是因成龍出演男主角,也讓這部片在華人地區中大受歡迎。

根據外媒,《尖峰時刻4》預計在2023年3月24日上映,今年68歲的成龍在紅海電影節中向媒體證實了這部片真的會推出的消息。而在社群媒體上,成龍與當年另一位男主角——好萊塢影星克里斯塔克(Chris Tucker)一起手比「4」的合照也證實了,在最新系列中兩人將會同台演出。

劇情部分,媒體透露仍會與前三集一樣,成龍和克里斯塔克分別飾演香港警探李探長,和洛杉磯警察局 (LAPD) 警探詹姆斯卡特。至於原導演布萊德雷納(Brett Ratner)因涉嫌性騷擾6名女性,不確定是否會繼續執導《尖峰時刻4》。

另外,也將參與這部最新電影的其他演員包含日本電影金像獎真田廣之(Sanada Hiroyuki)、法國名模Noemie Lenoir、波蘭導演羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)、Mia Tyler、黑亞當(Black Adam)演員Sarah Shahi等。報導指出,外界也流傳前拳擊世界冠軍麥克泰森(Mike Tyson )也將參與《尖峰時刻4》。

It’s happening. Rush Hour 4 is in the works pic.twitter.com/M8pQaCkbuQ