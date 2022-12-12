（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國在白紙運動後防疫政策鬆綁，但緊接著面臨配套措施因應不及的窘境，市面出現藥物短缺危機，大批恐慌民眾湧入醫院的發燒門診，並且狂打120急救中心電話求救，要求派救護車送急診，癱瘓了急救資源。

中國官方通報的新增染疫數持續下降，約莫兩周時間就減至不到萬例，但實際上當局放寬防疫政策後，醫療院所湧入許多發燒病患。

自由亞洲電台引述中國多家傳媒報導，北京急救中心稱，每天報案電話高達3萬多通，大多都是輕症和無症狀患者諮詢，完全超出急救中心負荷量。急救電話遭到佔線，排擠到重症、危急病患需求，等於間接危害他人生命安全，懇求大家將資源留給更需要的人。

北京各大醫院的發熱門診被擠爆，等候看診時間往往長達6小時，甚至從白天等到黑夜都還沒看到醫生。「時代財經」報導，北京民航總醫院發燒門診大排長龍。

北京專責新冠肺炎的地壇醫院則宣布，隨著政策調整，社會面病例在短期內肯定會增加，雖然重症比例低，但累計病例數仍很可觀，該院今後將只接收經「轉診」的重症和危重症患者。

北京並非個案，中國各地醫院發燒門診都是爆滿狀態。微博、微信群等社交媒體平台上都可發現，多地多家醫院的發燒門診均出現人滿為患的情況。由於發燒門診爆滿，院內感染風險驟增，上海某三甲醫院院感專家呼籲，應實現更好的分診、輕症居家自癒，減少醫療擠兌，讓醫務人員集中精力救治重症患者。

亂象引發中國網友抨擊，「髮夾彎來的太快，都沒準備」、「把藥品供應搞好了，就沒那麽多人去醫院」、「這三年不應該把錢放在醫療建設上嗎？」。

網名為方舟子的網友在推特上說，朋友圈又有一批北京居民確診了，近來天天都有。如果按到香港今年春天的死亡數據預測，今年冬天、明年春天北京將有近３萬人死於新冠，實際情況可能更糟，畢竟香港有一部分的人有接種BNT疫苗。

中國專家：3至4周後迎來感染高峰

中國專家預估，防疫鬆綁將伴隨病例快速增加。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，近日在內部疫情防控工作會議上執行簡報，推估感染高峰期落在3至4周後，也就是年底到年初這段時間。

張文宏指，如今常規化核酸檢測已經不做了，在這種情況下，感染速度會非常地快，在社區感染機會尤其大；醫院感染速度必須較社區感染來得慢，否則醫院人手不夠，傳染院內病人，醫療資源供給壓力將會更大。

「這一天的到來也是非常正常的，因為全世界都已經走了一遍了」，張文宏表示，最終大家都會被感染，只是時間早或晚的不同。

張文宏引用香港作為例子，指出香港年初第5波疫情，高峰來得很快，約在1個月內發生；目前上海市不對來滬、返滬人員多加限制，也不做核酸檢測，估計達峰速度會接近香港，也就是以現在開始算，約在3至4周後，會到達1個峰值；醫院必須做好準備，熬過這段艱難時期。

而復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鐘鳴同樣認為，預計新冠疫情的走勢會在1個月之內達到感染高峰。一旦有數量級的病人進來時，資源能否容納；如果醫療資源超負荷運作的話，如何應對維持穩定秩序，讓病人得到及時救治，「這是核心，也是當下的一大考驗」。

解封缺配套 中國民眾塞爆醫療院所、癱瘓急診室 專家估：3至4周後新冠感染高峰將至