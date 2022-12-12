台積電將投資7奈米熊本二廠 台灣高雄7奈米廠恐擱置

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）日媒報導，台積電原計畫在高雄兩座晶圓廠，如今半導體供應鏈傳出，台積電恐擱置高雄７奈米廠投資計畫，先應日方邀請於熊本投資二度設廠，並且為7奈米製程。台積電今（12）日重申，目前高雄7奈米廠產能規劃尚無具體計畫。

台積電原計畫於高雄設置7奈米以及28奈米的晶圓廠，然受市場需求下降影響，台積電於10月法說會中宣布，高雄28奈米晶圓廠計畫不變，但7奈米晶圓廠的產能規劃將有所變動。台積電總裁魏哲家上月受訪時表示，高雄廠7奈米廠計畫延後，但並非取消或將變更製程。

然而，半導體供應鏈有消息指出，出於分散風險與貼近客戶考量，台積電應日本當局之邀，有望於2024年後在熊本投資設立2廠，並且將是較先進的7奈米製程。消息更指出，高雄7奈米廠的計畫恐被擱置。

台積電目前正在熊本興建第1座晶圓廠，為日本索尼、電裝株式會社（DENSO）合資，獲得日本政府補助，預定於2024年底前展開28奈米、22奈米、16及12奈米製程生產。

對此，台積電重申，法說會上提及的高雄7奈米廠產能規劃，目前尚未具體計畫如何調整變動。

關於在熊本設置2廠的說法，台積電資深副總經理侯永清日前接受東京電視台訪問指出，台積電不排出有此計畫，但將視熊本廠表現再行決定；台積電發言方也表示，不排除可能性，但目前無具體計畫。