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台灣入冬首波冷氣團週六報到！想看高山初雪宜週末密切注意

氣象局目前預估強度將會是強烈大陸冷氣團或是寒流等級。因此，如果水氣跟低溫配合得宜，週五晚至週六白天三千公尺以上高山就有飄下初雪機率，想追雪的民眾可得把握機會。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/12/12 18:10
合歡山降2021年月初雪。（圖/中央社）

合歡山降2021年月初雪。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣象局公布台灣來週天氣，週三（14日）東北季風增強，開始變冷，週六目前最強冷氣團報到，氣象局表示這將可能是入冬首波寒流，而週五晚至週六白天，如果水氣跟低溫條件允許，三千公尺以上的高山有初雪機會。

根據中央氣象局，今（12日）、明兩天北、東北部偏涼，低溫約15°C左右，高溫約19°C​，而這波東北季風週三增強，週四白天至週五稍減弱，氣溫會稍回溫，不過到週六冷氣團來報到，各地氣溫將明顯下降，北部白天驟降5度僅剩15度，低溫只有10度，越晚越冷，其他地區14~16°C​。

降雨部分，這兩天基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區較雨時間較長，留意局部大雨，南部多雲到晴，週三、週四也是差不多狀況，週六開始北部、東半部有局部短暫雨​，降雨逐漸趨緩，其他地區多雲到晴​。

據報導，氣象局預報員黃恩鴻特別提醒，值得注意週末假日這一波冷空氣，目前預估強度將會是強烈大陸冷氣團或是寒流等級。因此，如果水氣跟低溫配合得宜，週五晚至週六白天三千公尺以上高山就有飄下初雪機率，想追雪的民眾可得把握機會。

由於台灣進入冬季，各地高山將逐漸開始降雪，太魯閣國家公園管理處公告，合歡山地區雪季期間12月31日至明年2月28日，警方將管制交通，山友入園須簽署「雪季登山安全切結書」，若雪況嚴峻，不排除取消入園資格，以確保民眾生命安全。
中央氣象局
東北季風
冷氣團
寒流
冬天

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更新時間 : 2022-12-12 19:10 GMT+08:00

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