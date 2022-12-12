新北攜手有線電視業者 310校佈2G光纖網路

新北市今(2022)年投入2.4億建置校園網路基礎 建設，並攜手中嘉寬頻、凱擘大寬頻及台灣大寬頻等3家有線電視業 者，1年內完成全市310校2G光纖網路佈建， 建置效率領先全國、校內頻寬更提升至10G，預計明(2023)年 裝設無線網路基地臺1萬8,000臺更是全國最多。侯友宜市長今 (12)日與都市及偏鄉學生一起參與光纖網路2G測速連線儀式， 象徵新北市校園網路無死角，學習不卡關。

侯友宜市長表示，智能新北市在「生生用平板」 計畫的平板數量高達11萬2,000臺，而「網路」 則是每一間智慧校園最基礎、也是最重要的工程。藉由「 新北市校園網路全面升級計畫」，結合在地的有線電視業者， 全面升級校園網路頻寬至2G，讓小型學校可同時1,000臺平板 、中大型學校2,000臺平板上網順暢， 只要輕鬆點一下就能使用網路，藉此達到校園網路暢通， 優化數位學習成效。

中嘉寬頻、凱擘大寬頻、台灣大寬頻3家業者表示，以往有線電視業 者，在網路層面服務的對象大多為個別戶，此次與新北市共同努力， 建置2G光纖校網，不僅都市學校的網路快速， 山區或是沿海的學校也同樣享有高速網路，弭平城鄉數位落差， 且符合SDGs「數位平權」精神；同步改善校內網路品質，使得教 學與學習活動、研究及行政作業都能夠更加順暢， 很榮幸能為新北市的教育盡一份心力。

學生數逾3,000人的秀朗國小校長曾秀珠說明， 過去老師在課堂上不免要處理網路卡頓或互相干擾的問題， 影響教師教學時間，對於有熱情進行平板教學的老師來說， 透過這個全市性的專案讓學校內部及對外的網路都能暢通無阻， 老師將更有動力透過數位教學持續提升學生學習成效， 以創新的教學，帶領孩子充實資訊能力，整備未來世代的競爭力，

教育局長張明文指出，未來新北市學校「教學」與「行政」 正逐步走向「數位轉型」，而高速網路是不可或缺的必要條件。 新北市長期致力於智慧校園的發展，「高速」且「順暢」 的網路更是如同陽光、空氣、水一樣的重要。明(2023)年將完成 全市交換器4,000臺，無線網路基地臺1萬8,000臺， 規模為全國最大。期待未來透過更多產官學合作的機會， 讓新北孩子學習超Match、透過高速網路與世界同步！