新北攜手國家教育研究院　研發全國第一本國中生自主學習課堂指引

新北市連結中山國中、漳和國中、桃子腳國中小、 坪林實中、重慶國中、崇林國中、南山中學7校，建立12個自主學 習實踐社群聯盟，與國家教育研究院及愛思客(ASK)團隊的專家 攜手，今(12)日推出全國第一本國中生的「 促進學生自主學習課堂教學實踐指引」，並邀請親師生代表出席， 分享自主學習所帶來的改變，學生也說：「 我學會如何發現問題並解決了!」

副市長劉和然表示，新課綱強調學生的自主學習能力， 新北市強調於國中階段起，積極培養學生的主動學習能力， 透過研發全國第一本自主學習課堂教學實踐指引， 提供教師課堂教與學的設計模式與評估工具， 以脈絡化的方式帶領教師，在課堂中引導學生學習策略、思考策略， 讓孩子學著解決問題。善用指引，教師只要在課堂進行「微改變」， 就能培育出學生的學習動機與能力。

參與實踐自主學習課堂的中山國中教師隋奇融表示， 自主學習的趨勢是現在進行式，必須向下扎根。在方案計畫中， 學校數學和跨域的教師社群齊力，串連家長及諮詢專家資源， 重視學生自主學習。他們建構課堂鷹架，引導學生討論、思辨、反思 !老師們不斷學習，不斷Restart(重新啟動)， 讓學生的自主學習，在生活中真實發生。

漳和國中家長蘇芳玉分享， 感謝學校提供給孩子未來的錦囊裝備，讓孩子在人生的道路上， 有能力選擇夥伴，產出工具和找到策略， 老師努力促進孩子自主學習，就是陪著孩子活出自己最好的樣子。

桃子腳國中小學生邱昱頡說， 在課程中透過對議題及問題的探究分析，自己學會發現問題， 並找到可行的解決策略。再結合生生用平板及多元數位學習平台， 由對話小組一起討論，完成學習任務。自己漸漸找到學習興趣， 提升學習成效，有了科技幫忙，自主學習還可更不受時間限制喔!當 然，不斷動手實作，讓國中生也可以成為社會實踐的行動家。

教育局表示，自主學習的精神， 在於相信學生是具有能動性和責任心的主體， 這次結合專家學者及學校實踐社群的力量，發布全國第一本《 促進自主學習課堂教學實踐指引》，協助教師從教學轉變為導學， 促進學生自發主動學習、善於反思，為自己的學習負責。 歡迎各界加入Facebook社團「NTSRL新北促進自主學習 課堂」(https://www.facebook.com/ groups/1368308430285935/about) ，關心自主學習，串聯教師學習網絡，分享教學疑難與挑戰， 一起創造課堂微改變。

照片來源：新北市教育局提供