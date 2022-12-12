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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超192.91億元

賣超鴻海4.06萬張最多，另買超臺企銀4.31萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/12/12 17:12

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/12/5~2022/12/9）外資在集中市場總買進金額為3,592.74億元，總賣出金額為3,785.65億元，賣超為192.91億元，另統計自2022年年初至12月9日止，外資總買進金額為17兆1,344.41億元，總賣出金額為18兆2,934.08億元，累計賣超為1兆1,589.67億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆5,398.26億元新台幣，占全體上市股票市值的40.40%，較12月2日的18兆9,498.31億元新台幣，減少4,100.05億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：臺企銀：買進115,769千股，賣出72,625千股，買超43,144千股；第二名：大成鋼：買進61,435千股，賣出28,940千股，買超32,495千股；第三名：永豐金：買進94,154千股，賣出67,918千股，買超26,236千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進71,841千股，賣出112,488千股，賣超40,647千股；第二名：友達：買進62,448千股，賣出102,263千股，賣超39,815千股；第三名：群創：買進67,571千股，賣出107,239千股，賣超39,668千股。

更新時間 : 2022-12-12 17:39 GMT+08:00

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