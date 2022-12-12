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臺灣土地銀行員工健行活動實「健」ESG 走出永續力！

By 台灣英文新聞
2022/12/12 17:10
照片來源：土地銀行提供

照片來源：土地銀行提供

臺灣土地銀行舉辦2022年北區員工暨退休人員健行活動，此次健行以「實『健』ESG，走出永續力」為主軸，由董事長謝娟娟親自帶隊率領土地銀行在職、退休同仁及眷屬健走，除增進員工情誼外，也讓平日忙碌的員工放鬆身心，充電再出發。

為提升土地銀行員工及眷屬對永續政策了解及支持，這次健行特別強調節能減碳及環境保護，活動現場提供補充性茶水取代傳統塑膠瓶裝水，參加人員也熱情響應活動主題，自備毛巾及環保杯，以行動實踐ESG概念！

土地銀行依循永續策略藍圖的法規遵循議題，這次設置攤位宣傳企業永續經營及廉政觀念，包含「企業誠信九宮格」及「反貪腐連線」小遊戲與「有獎徵答」等活動，寓教於樂，以結合遊戲的方式傳達永續經營理念，落實企業責任。

近年土地銀行持續深化ESG理念至業務核心，董事長謝娟娟自上任以來朝落實「強化經營體質」、「深耕核心業務」、「提升獲利能力」、「推動數位金融」、「深化海外業務」、「落實永續經營」等六大策略目標努力，貫徹ESG永續發展的金融方針。

在長期推動ESG的努力下，土地銀行連三年榮獲財政部頒發政府服務優等獎，今年更囊括行政院國家永續發展委員會企業類國家永續發展獎、台灣永續能源研究基金會第15屆「永續報告-金融及保險業-第1類銀級」及「永續單項績效-社會共融領袖獎」、卓越雜誌的最佳永續經營獎等獎項，成效斐然，未來也將秉持對臺灣土地的溫暖責任，以實際行動擴大永續金融影響力！

更新時間 : 2022-12-12 17:39 GMT+08:00

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