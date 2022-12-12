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美國流感病例破1300萬人　醫：台灣連日低溫　最快下周疫情大爆發

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/12 17:06
台灣近來氣溫連日下降，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學擔憂恐爆發流感疫情。

台灣近來氣溫連日下降，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學擔憂恐爆發流感疫情。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）天氣漸冷，流感即將發威？據美國CDC估計，今年流感季已有逾1300萬例通報確診病例，與此同時，台灣的實驗室流感陽性數檢體上升，急診科醫師擔憂，只要持續低溫，流感病毒將越來越活躍；若疫苗接種率不高、配戴口罩人數減少，今年5月澳洲流感疫情爆發的慘況，有機會在台灣發生。

美國正面臨嚴重的流感季節，CDC估計，截至12月3日，全美今年已有超過1300萬例流感通報病例、7300例死亡個案，美國國土安全部（DHS）每周呼吸道病毒監測報告也顯示，流感PCR檢測結果在11月底有超過5000例陽性結果，與10月底僅不到1000例病例數形成鮮明對比。

台灣近來氣溫連日下降，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，根據過去的經驗，氣溫開始下降的第一周，流感疫情不會有明顯的改變；通常在氣溫下降後的第二周（7-14天），疫情可能逐漸升溫；而大爆發多出現在氣溫下降後的第三周到第四周之後（15-28天後）。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，今年我國流感季（10/1-12/5）的統計，出現了14名流感併發重症案例，雖然數目沒有很多，但相較於去年（2021）同時期的0重症，仍然是明顯增加。

今年14名流感併發重症中，兒童病人4位，成人病人10位；成人10位流感併發重症中，3位不幸死亡，全部集中在65歲以上的長者。流感併發重症的病毒株，大多是H3N2。

謝宗學說，最近兒童急診病人量大減，新冠病毒降溫，一般感冒病毒也降溫。長時間氣溫明顯下降的環境，有一種山雨欲來的焦慮感，目前流感疫情看似平穩，但兒童急診不時出現零星流感案例，暗示流感病毒似乎蠢蠢欲動，只要持續低溫，流感病毒將越來越活躍；若疫苗接種率不高、配戴口罩人數減少，今年5月澳洲流感疫情爆發的慘況，有機會在台灣發生。

對此，指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會上坦言，氣溫下降的隔周，流感確診人數確實可能增多，會再持續觀察。

美國流感病例破1300萬人　醫：台灣連日低溫　最快下周疫情大爆發
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更新時間 : 2022-12-12 17:39 GMT+08:00

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