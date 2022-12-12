人事異動！台灣三星電子總經理鄭泳煥升任常務　梁準原接任

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）台灣三星電子今（12）日宣布，原台灣三星電子總經理鄭泳煥升任三星電子常務，主要負責中國行動通訊業務拓展；原職務將由同樣熟識大中華區市場的梁準原（Jun Yang）接任。

台灣三星電子於2020年12月16日宣布由鄭泳煥（Kevin Jung）擔任總經理一職，時隔兩年，鄭泳煥應企業運籌需求升任三星電子常務，由梁準原（Jun Yang）接棒，負責整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。

台灣三星電子於官網表示，梁準原自2001年加入三星電子，迄今已累積21年豐厚資歷。其於2006年至2010年任職總部行動通訊事業部，負責大中國區全產品行銷與策略規劃；2011年至2015年派駐中國掌管行動通訊業務與通路管理。2016年至2020年回到總部，善用其派駐市場經驗，再度為總部行動通訊事業部做出貢獻；而2020年至2022年間，則二度派任中國，負責行動通訊產品策略性事業規劃與推進。多年來持續引領品牌革新，成效卓著。

台灣三星電子表示，梁準原總經理將憑藉多年來對大中華區市場與經營管理、業務銷售、及開拓市場之豐富經驗，帶領台灣三星電子團隊，持續強化品牌與消費者間的連結，推動各項創新產品與解決方案，提供最優質與完善的服務和體驗。亦將與各事業夥伴緊密合作，持續帶領各事業群向前邁進，開創全新扉頁。